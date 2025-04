Comércio de Campo Grande ficará fechado no feriado do Dia do Trabalhador

O comércio de Campo Grande permanecerá fechado na próxima quinta-feira, 1° de maio, em respeito ao feriado do Dia do Trabalhador. A medida cumpre o que foi estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho vigente e visa garantir o direito ao descanso dos trabalhadores do setor.

Segundo a CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), a decisão segue o cronograma de feriados pactuados anteriormente, que inclui também datas como Natal, Ano Novo, Sexta-Feira Santa e Finados. A entidade reforça que o descumprimento da cláusula estabelecida pode resultar em multas para os empregadores, conforme previsto no acordo coletivo.

“A medida assegura o direito ao descanso dos trabalhadores e reforça o respeito às normas estabelecidas entre as entidades patronais e laborais, especialmente em uma data tão simbólica para a valorização da classe trabalhadora”, destacou a CDL-CG em comunicado.

Apesar do fechamento na quinta-feira, os lojistas poderão retomar suas atividades normalmente na sexta-feira (2). A expectativa é de movimento intenso nas lojas após o feriado, impulsionado pelas promoções previstas para o início do mês.

