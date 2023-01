União ABC vence o Inter de Minas, mas é eliminado na Copinha

O União ABC venceu na tarde de ontem (9), o Inter de Minas (RS) por 1 a 0, no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP), pela terceira rodada do grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, a equipe sul-mato-grossense está eliminada do torneio. A equipe gaúcha também está fora da Copinha.

O gol da vitória da equipe campo-grandense foi de Ryan, aos 18 minutos do primeiro tempo. O União ABC foi a quatro pontos, mas está eliminado pelo saldo de gols. Já o Inter de Minas fechou a participação no torneio sem nenhum ponto, na lanterna do grupo 2.

Mirassol x Chapecoense

Em outro jogo do grupo 2, o Mirassol bateu a Chapecoense por 1 a 0, no estádio Estádio Manoel Francisco Ferreira, também no município de Bálsamo (SP). O único gol da partida foi de Miguel, que driblou o goleiro em uma linda jogada.

Apesar da derrota, a equipe catarinense avançou para as fases de mata-mata por conta do saldo de gols. O Mirassol também avança e se junta com a Chapecoense na próxima fase.

No grupo 2, o Mirassol avança em primeiro colocado com 100% de aproveitamento. Já o Verdão do oeste catarinense em segundo colocado.