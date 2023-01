Prefeitura começa limpeza do local onde ficavam as tendas em frente ao CMO

Funcionários da Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos) iniciaram a limpeza nos canteiros onde ficavam as tendas em frente ao CMO. A ação conta com a orientação da Polícia Civil. Na tarde de ontem o acampamento começou a ser desmontado após cerca de três meses na Avenida Duque de Caxias.

A ordem de desocupação foi dada pela DEOPS (Delegacia Especializada de Ordem Política e Social), após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decretar a desocupação total dos espaços em até 24 horas. A medida foi tomada devido aos atos de vandalismo ocorridos nas sedes dos três poderes, no último domingo (08).

No local, tudo está sendo retirado, como cartazes, pedaços de madeira e sacos de lixo que foram deixados no canteiro central. No dia de hoje, o trânsito segue normal, com todas as vias fluindo bem. A Delegada Cláudia Angélica, da DEOPS, reforça o apoio da Prefeitura na operação de limpeza.

“Ontem aconteceu a retirada e hoje a limpeza esta sendo feita desde o período da manhã. A Prefeitura colaborou com a gente, disponibilizou dois caminhões que estão fazendo várias viagens”.

Todo o lixo deixado no local está sendo levado para o lixão da cidade. Conforme apuração, por volta das 10h30 de ontem, o acampamento tinha poucos manifestantes remanescentes. Alguns dos manifestantes presentes no local reclamaram da desistência dos colegas de acampamento e da falta de apoio durante o processo de desocupação. A PM (Polícia Militar) também acompanhava o processo de desmontagem das tendas.

No local, agentes da DEOPS pregaram a notificação impressa nos banheiros químicos. No texto, a ordem afirma que barracas, tendas, banheiros químicos, geradores, móveis e utensílios domésticos, palanques, equipamentos de som, caminhões de som e todos os objetos que atrapalhem a via pública, deveriam ser retirados no prazo de 24 horas.

Com informações de Mylena Fraiha e João Gabriel Vilalba.

