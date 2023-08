União/ABC e Ivinhema decidem o título do Estadual Sub-20 de futebol

União/ABC, de Campo Grande, e Ivinhema entram em campo neste domingo (27) para decidir o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Sub-20 masculino 2023. A bola rola a partir das 15 horas no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande. A competição tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Este é o confronto de volta da final. Na ida, no Estádio Municipal Luiz Saraiva Vieira (Saraivão), em Ivinhema, o time da casa venceu por 1 a 0. O Azulão do Vale tem a vantagem do empate na partida decisiva, na capital, para levantar o troféu.

Por outro lado, o Tricolor campo-grandense precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Em caso de vitória por um gol de diferença, o título será decidido na cobrança de penalidades. A entrada é gratuita no Olho do Furacão.

Calendário nacional

O clube campeão representará Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Juniores, em janeiro do ano que vem. Caso a FPF (Federação Paulista de Futebol), que organiza a tradicional Copinha, abra mais uma vaga para o estado, o vice-campeão sul-mato-grossense também participará. Além disso, o campeão estadual sub-20 disputará a Copa do Brasil da categoria em 2024.

