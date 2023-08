União ABC é goleado por 7 a 0 pelo Athlético na Copa do Brasil sub-20

Na tarde de ontem (16), no Centro de Treinamento Caju, em Curitiba (PR), o União ABC foi goleado pelo Athlético Paranaense (CAP) por 7 a 0 em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil sub-20. Com a goleada sonora, o clube paranaense, avança para a próxima fase da competição, já os sul-mato-grossenses estão eliminados.

O início da partida foi avassalador. Aos 20 minutos de jogo, já estava 3 a 0 para o Athlético. No final do primeiro tempo, o jogo já estava 5 a 0. No segundo tempo, o clube sul-mato-grossense não demonstrou reação e acabou levando mais dois gols, fechando o placar em 7 a 0. Os gols da partida foram marcados por Emerson (3), Chiqueti, Ataíde, Dudu e Wallace.

Esta foi a quarta participação do União ABC na Copa do Brasil sub-20. No ano passado, o time de Campo Grande, perdeu para o Palmeiras, na primeira fase da competição nacional por 6 a 0.

O próximo compromisso do time sul-mato-grossense é na final do Campeonato Estadual sub-20. O jogo será no próximo domingo, às 15h no Estádio Saraivão, em Ivinhema. A partida da volta está marcada para dia 25, no Estádio Olho do Furação, em Campo Grande.

O título do Estadual sub-20, vale vaga na Copa do Brasil de 2024, campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que vale seletiva também para a Copa São Paulo de Futebol Junior de 2024.

