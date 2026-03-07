Turismo 1.4 Brasil abre temporada 2026 com grid de 41 carros em Campo Grande

Campeonato Brasileiro inicia sexta temporada no Autódromo Orlando Moura (MS) e reforça posição entre as principais categorias brasileiras de turismo
A temporada 2026 do Campeonato Turismo 1.4 Brasil começou nesta sexta-feira, 6 de março, no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande (MS), com um grid que chama atenção logo de cara: 42 carros e 45 pilotos inscritos na etapa de abertura. Quatro desses carros correm em duplas, ampliando ainda mais a diversidade de nomes no grid. A corrida marca o início da sexta temporada da categoria, que ao longo do ano passará por seis estados diferentes, consolidando seu alcance nacional e o crescimento do campeonato dentro do automobilismo brasileiro.
A movimentação na área de box desde cedo deixou claro o tamanho da expectativa. Equipes afinando detalhes, pilotos retomando o ritmo de corrida depois de meses longe das disputas e um grid cheio que traduz bem o momento da categoria. O Turismo 1.4 Brasil chega à temporada 2026 com um nível técnico elevado e com disputas que tradicionalmente se resolvem em décimos de segundo. “Mais uma vez este ano a disputa promete. O nível dos pilotos é muito alto”, afirmou Urbano Silva, gestor e fundador do campeonato, que divide a administração da categoria com Rodrigo Machado.
Sexta-feira de retomada de ritmo
A agenda do dia foi dedicada a recolocar carros e pilotos no compasso de corrida. Depois do briefing pela manhã, a programação seguiu com três treinos livres, sessões usadas pelas equipes para ajustar acerto, avaliar desgaste de pneus e entender o comportamento do carro no asfalto do circuito sul-mato-grossense.
Na categoria PRO, Wilson Pena, da Pacecar Motorsport, destacou o nível da competição e a importância de encontrar o melhor acerto para um fim de semana que promete ser disputado. “A expectativa é muito boa. A equipe está trabalhando forte e a concorrência é muito grande. A pista de Campo Grande é bem técnica, então agora é buscar o melhor acerto possível para fazer um bom fim de semana”, afirmou o piloto do VW Polo #53.
Entre as novidades da etapa está Luiz Veras, da Brabus Team, que chega como piloto convidado e encara sua primeira experiência na categoria. “Sempre escutei muito sobre a Turismo 1.4, principalmente pelas disputas. Decidi correr há poucos dias, então foi tudo muito rápido, mas estou muito animado”, disse o piloto do Chevrolet New Onix #22.
Entre os pilotos da categoria ELITE, a etapa de abertura também representa adaptação e aprendizado. Alexandre Bellonia, da Comunicação Racing, que estreia no campeonato ao volante do Chevrolet Onix Sedan #69, avalia positivamente o início das atividades. “É meu primeiro ano no brasileiro e tudo é novo. A pista tem um asfalto muito abrasivo, mas o carro já se mostrou bem equilibrado desde as primeiras voltas”, afirmou.
Para Rodolpho Sanz, da Cimini Racing, que pilota o Chevrolet Onix #86, a experiência de disputar a categoria nacional também carrega um peso especial. “É meu primeiro ano competindo e estar aqui, dividindo pista com pilotos que eu acompanhava, e é uma experiência enorme. A expectativa para a temporada é muito grande”, comentou.
Classificação e corridas no fim de semana
A programação segue neste sábado (7) com as tomadas de tempo que definem o grid de largada das categorias PRO e ELITE. Na sequência acontece a Corrida 01, primeira disputa oficial da temporada.
No domingo (8), a etapa se encerra com visitação aos boxes pela manhã e a Corrida 02 à tarde, quando serão definidos os primeiros vencedores da temporada.
Quem está longe de Campo Grande pode acompanhar as corridas da etapa de abertura através da transmissão ao vivo no canal oficial da categoria no YouTube (@Turismo1.4), com narração de Rodrigo Vicente e comentários de Murillo Carlos e pelas plataformas Parc Fermé TV, Curva do S e High Speed TV.
A temporada 2026 do Campeonato Turismo 1.4 Brasil conta com o patrocínio da Continental Pneus; ERT Embreagex, Frum, Filtros Inflow, Syl Pastilhas de Freio, Tubos Cabos, Baterias Pioneiro, Atual Pneus; Braclean, Plus Veículos, RCP Racing Store e Sparco Brasil.
Confira os resultados dos treinos livres:
TREINO 1
1 – #45 Bernardo Cardoso, Fast Racing / Empower Team, Hyundai HB20, Pro — 1m50s190
2 – #111 Thiago Messias, Bastos, Chevrolet Onix Plus Sedan, Pro — 1m50s726
3 – #53 Wilton Pena, Pacecar, Volkswagen Polo, Pro — 1m51s272
4 – #96 Gabriel Di Giácomo, RS Sports, Chevrolet New Onix, Pro — 1m51s903
5 – #54 Tiago Takagi, Leandro Motorsport, Chevrolet New Onix, Pro — 1m51s949
6 – #188 José Jair Jr., Auto Racing, Chevrolet New Onix Sedan, Elite — 1m51s962
7 – #15 Eduardo Fontana, Ourocar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m52s327
8 – #22 Luiz Veras, Team Brabus, Chevrolet Onix, Pro — 1m52s377
9 – #08 Gabriel Nagel, Pacecar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m52s427
10 – #43 Leonardo Felipe, Bastos, Hyundai HB20, Elite — 1m52s546
11 – #70 Kleber Ignacio / JP Velard, Velard Eletric Motorsport, Chevrolet New Onix Plus, Pro — 1m52s591
12 – #03 André Baptista, Pacecar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m52s611
13 – #55 Rodrigo Moreno, Pacecar, Chevrolet New Onix, Pro / Master — 1m52s822
14 – #210 Marcus Índio, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Pro — 1m52s828
15 – #405 Gabriel Sano, Bastos, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m53s038
16 – #69 Alexandre Bellonia, Cimini Racing, Chevrolet Onix Sedan, Elite / Master — 1m53s236
17 – #77 Rafael / Pedro Scistowicz, Pacecar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m53s289
18 – #125 Felipe Pick, Ourocar, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m53s367
19 – #31 Ewerson Dias, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m53s500
20 – #812 Alessandro Pereyra, Auto Racing, Chevrolet New Onix, Elite — 1m53s628
21 – #02 Juliano Bassani, SRT, Toyota Etios, Pro — 1m53s749
22 – #960 Leo Martins, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m53s823
23 – #228 Junior Martins, RS Sports, Chevrolet New Onix, Elite — 1m54s008
24 – #189 Gilberto Londero, Auto Racing, Chevrolet New Onix Sedan, Elite — 1m55s056
25 – #811 Juliano Teichmann, Auto Racing, Toyota Yaris, Elite — 1m55s325
26 – #88 Jairo de Andrade, Bagua Racing, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m55s385
27 – #16 Renato Lima, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m55s533
28 – #11 Choka Sirtuli / B. Schneiders, Team Brabus, Chevrolet Onix, Pro — 1m55s881
29 – #347 Helison Vianna, RS Sports, Chevrolet Onix Sedan, Elite — 1m55s947
30 – #41 Davi Oliveira, Forever Young, Chevrolet New Onix, Pro / Master — 1m56s315
31 – #66 Jr Pestana / Guilherme Filgueiras, Pacecar, Chevrolet Onix, Elite / Master — 1m57s571
32 – #91 Dimas Sahium, Leandro Motorsport, Chevrolet New Onix Sedan, Elite / Master — 1m57s708
33 – #33 Rodrigo Taborda / Rafael Silva, Fast Racing / Empower Team, Chevrolet Onix, Elite — 1m58s733
34 – #26 Eduardo Pedra, Forever Young, Chevrolet Onix Hatch, Elite / Master — 2m02s542
35 – #42 Rogério Cruzeiro, Forever Young, Chevrolet New Onix, Elite / Master — 2m03s894
36 – #21 Breno Honório, Ourocar, Chevrolet New Onix, Elite — 2m08s888
37 – #86 Rodolpho Sanz, Cimini Racing, Chevrolet Onix, Elite — 2m08s991
38 – #404 Daniel Bender, Enzo Power Sports, Chevrolet New Onix, Elite — sem volta válida
39 – #27 Arthur Gorgueira, Phoenix Competições, Hyundai HB20, Elite — sem volta válida
40 – #12 Rodrigo Stehling, Xtreme, Chevrolet New Onix Sedan, Elite — sem volta válida
41 – #25 Eduardo Fuentes, Ourocar, Chevrolet New Onix, Pro — sem volta válida
TREINO 2:
1 – #45 Bernardo Cardoso, Fast Racing / Empower Team, Hyundai HB20, Pro — 1m49s410
2 – #53 Wilton Pena, Pacecar, Volkswagen Polo, Pro — 1m50s224
3 – #08 Gabriel Nagel, Pacecar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m50s599
4 – #54 Tiago Takagi, Leandro Motorsport, Chevrolet New Onix, Pro — 1m50s723
5 – #125 Felipe Pick, Ourocar, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m50s770
6 – #25 Eduardo Fuentes, Ourocar, Chevrolet New Onix, Pro — 1m50s815
7 – #22 Luiz Veras, Team Brabus, Chevrolet Onix, Pro — 1m50s863
8 – #188 José Jair Jr., Auto Racing, Chevrolet New Onix Sedan, Elite — 1m50s937
9 – #15 Eduardo Fontana, Ourocar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m51s284
10 – #43 Leonardo Felipe, Bastos, Hyundai HB20, Elite — 1m51s305
11 – #405 Gabriel Sano, Bastos, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m51s434
12 – #70 Kleber Ignacio / JP Velard, Velard Eletric Motorsport, Chevrolet New Onix Plus, Pro — 1m51s638
13 – #16 Renato Lima, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m51s760
14 – #96 Gabriel Di Giácomo, RS Sports, Chevrolet New Onix, Pro — 1m51s881
15 – #02 Juliano Bassani, SRT, Toyota Etios, Pro — 1m51s925
16 – #960 Leo Martins, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m51s934
17 – #210 Marcus Índio, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Pro — 1m52s083
18 – #03 André Baptista, Pacecar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m52s199
19 – #404 Daniel Bender, Enzo Power Sports, Chevrolet New Onix, Elite — 1m52s308
20 – #66 Jr Pestana / Guilherme Filgueiras, Pacecar, Chevrolet Onix, Elite / Master — 1m52s379
21 – #11 Choka Sirtuli / B. Schneiders, Team Brabus, Chevrolet Onix, Pro — 1m52s421
22 – #55 Rodrigo Moreno, Pacecar, Chevrolet New Onix, Pro / Master — 1m52s764
23 – #347 Helison Vianna, RS Sports, Chevrolet Onix Sedan, Elite — 1m52s793
24 – #812 Alessandro Pereyra, Auto Racing, Chevrolet New Onix, Elite — 1m52s810
25 – #189 Gilberto Londero, Auto Racing, Chevrolet New Onix Sedan, Elite — 1m52s912
26 – #228 Junior Martins, RS Sports, Chevrolet New Onix, Elite — 1m53s182
27 – #77 Rafael / Pedro Scistowicz, Pacecar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m53s383
28 – #41 Davi Oliveira, Forever Young, Chevrolet New Onix, Pro / Master — 1m53s532
29 – #12 Rodrigo Stehling, Xtreme, Chevrolet New Onix Sedan, Elite — 1m53s537
30 – #111 Thiago Messias, Bastos, Chevrolet Onix Plus Sedan, Pro — 1m53s596
31 – #69 Alexandre Bellonia, Cimini Racing, Chevrolet Onix Sedan, Elite / Master — 1m53s764
32 – #31 Ewerson Dias, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m54s053
33 – #27 Arthur Gorgueira, Phoenix Competições, Hyundai HB20, Elite — 1m54s093
34 – #88 Jairo de Andrade, Bagua Racing, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m54s101
35 – #91 Dimas Sahium, Leandro Motorsport, Chevrolet New Onix Sedan, Elite / Master — 1m54s464
36 – #42 Rogério Cruzeiro, Forever Young, Chevrolet New Onix, Elite / Master — 1m55s058
37 – #33 Rodrigo Taborda / Rafael Silva, Fast Racing / Empower Team, Chevrolet Onix, Elite — 1m57s475
38 – #26 Eduardo Pedra, Forever Young, Chevrolet Onix Hatch, Elite / Master — 1m59s211
39 – #86 Rodolpho Sanz, Cimini Racing, Chevrolet Onix, Elite — 2m00s937
40 – #21 Breno Honório, Ourocar, Chevrolet New Onix, Elite — sem tempo registrado
41 – #811 Juliano Teichmann, Auto Racing, Toyota Yaris, Elite — sem tempo registrado
TREINO 3
1º – #45 Bernardo Cardoso, Fast Racing / Empower Team, Hyundai HB20, PRO, 1m48s972
2º – #53 Wilton Pena, Pacecar, Volkswagen Polo, PRO, 1m49s164
3º – #54 Tiago Takagi, Leandro Motorsport, Chevrolet New Onix, PRO, 1m50s023
4º – #405 Gabriel Sano, Bastos, Chevrolet Onix Hatch, ELITE, 1m50s130
5º – #188 José Jair Jr., Auto Racing, Chevrolet New Onix Sedan, ELITE, 1m50s240
6º – #125 Felipe Pick, Ourocar, Chevrolet Onix Hatch, ELITE, 1m50s298
7º – #111 Thiago Messias, Bastos, Chevrolet Onix Plus Sedan, PRO, 1m50s311
8º – #22 Luiz Veras, Team Brabus, Chevrolet Onix, PRO, 1m50s338
9º – #43 Leonardo Felipe, Bastos, Hyundai HB20, ELITE, 1m50s340
10º – #25 Eduardo Fuentes, Ourocar, Chevrolet New Onix, PRO, 1m50s539
11º – #15 Eduardo Fontana, Ourocar, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m50s618
12º – #55 Rodrigo Moreno (M), Pacecar, Chevrolet New Onix, PRO / Master, 1m50s830
13º – #02 Juliano Bassani, SRT, Toyota Etios, PRO, 1m50s841
14º – #08 Gabriel Nagel, Pacecar, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m50s928
15º – #228 Junior Martins, RS Sports, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m51s054
16º – #03 André Baptista, Pacecar, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m51s068
17º – #69 Alexandre Bellonia (M), Cimini Racing, Chevrolet Onix Sedan, ELITE / Master, 1m51s219
18º – #404 Daniel Bender, Enzo Power Sports, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m51s254
19º – #210 Marcus Índio, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, PRO, 1m51s276
20º – #812 Alessandro Pereyra, Auto Racing, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m51s442
21º – #16 Renato Lima, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, ELITE, 1m51s445
22º – #96 Gabriel Di Giácomo, RS Sports, Chevrolet New Onix, PRO, 1m51s604
23º – #960 Leo Martins, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, ELITE, 1m51s762
24º – #811 Juliano Teichmann, Auto Racing, Toyota Yaris, ELITE, 1m51s917
25º – #12 Rodrigo Stehling, Xtreme, Chevrolet New Onix Sedan, ELITE, 1m52s024
26º – #189 Gilberto Londero, Auto Racing, Chevrolet New Onix Sedan, ELITE, 1m52s178
27º – #11 Choka Sirtuli / B. Schneiders, — equipe não consta na lista enviada —, Chevrolet Onix, PRO, 1m52s618
28º – #88 Jairo de Andrade, Bagua Racing, Chevrolet Onix Hatch, ELITE, 1m52s731
29º – #91 Dimas Sahium (M), Leandro Motorsport, Chevrolet New Onix Sedan, ELITE / Master, 1m53s023
30º – #27 Arthur Gorgueira, Phoenix Competições, Hyundai HB20, ELITE, 1m53s310
31º – #33 Rodrigo Taborda / Rafael Silva, Fast Racing / Empower Team, Chevrolet Onix, ELITE, 1m53s462
32º – #347 Helison Vianna, RS Sports, Chevrolet Onix Sedan, ELITE, 1m53s508
33º – #41 Davi Oliveira (M), Forever Young, Chevrolet New Onix, PRO / Master, 1m53s515
34º – #31 Ewerson Dias, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, ELITE, 1m53s835
35º – #66 Jr Pestana / Guilherme Filgueiras (M), Pacecar, Chevrolet Onix, ELITE / Master, 1m54s450
36º – #42 Rogério Cruzeiro (M), Forever Young, Chevrolet New Onix, ELITE / Master, 1m54s796
37º – #77 Rafael / Pedro Scistowicz, Pacecar, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m56s740
38º – #26 Eduardo Pedra (M), Forever Young, Chevrolet Onix Hatch, ELITE / Master, 1m57s882
39º – #86 Rodolpho Sanz, Cimini Racing, Chevrolet Onix, ELITE, 1m58s426
40º – #21 Breno Honório, Ourocar, Chevrolet New Onix, ELITE, 2m00s647
41º – #70 Kleber Ignacio / JP Velard, Velard Eletric Motorsport, Chevrolet New Onix Plus, PRO, sem tempo
PROGRAMAÇÃO – 1ª ETAPA DO CAMPEONATO TURISMO 1.4 BRASIL
07 e 08 de março – Autódromo Orlando Moura – Campo Grande (MS)
Sexta-feira, 6 de março
08:00 (Campo Grande) / 09:00 (Brasília) – Briefing
11:00 (Campo Grande) / 12:00 (Brasília) – Treino Livre 01
13:40 (Campo Grande) / 14:40 (Brasília) – Treino Livre 02
17:00 (Campo Grande) / 18:00 (Brasília) – Treino Livre 03
Sábado, 7 de março
09:00 (Campo Grande) / 10:00 (Brasília) – Quali – Categoria PRO
09:20 (Campo Grande) / 10:20 (Brasília) – Quali – Categoria ELITE
14:18 (Campo Grande) / 15:18 (Brasília) – Corrida 01
15:00 (Campo Grande) / 16:00 (Brasília) – Pódio
Domingo, 8 de março
09:00 (Campo Grande) / 10:00 (Brasília) – Visitação aos Boxes
14:08 (Campo Grande) / 15:08 (Brasília) – Corrida 02
14:55 (Campo Grande) / 15:55 (Brasília) – Pódio
CALENDÁRIO 2026 – CAMPEONATO TURISMO 1.4 BRASIL
1ª – 07 e 08 de março – Autódromo Orlando Moura – MS
2ª – 11 e 12 de abril – Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul – RS
3ª – 20 de junho – Autódromo Internacional de Tarumã – RS (Endurance)
4ª – 01 e 02 de agosto – Autódromo Internacional de Cuiabá – MT
5ª – 19 e 20 de setembro – Circuito dos Cristais – MG
6ª – 28 e 29 de novembro – Autódromo Internacional de Chapecó – SC (a confirmar)
