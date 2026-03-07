Turismo 1.4 Brasil abre temporada 2026 com grid de 41 carros em Campo Grande

Campeonato Brasileiro inicia sexta temporada no Autódromo Orlando Moura (MS) e reforça posição entre as principais categorias brasileiras de turismo

A temporada 2026 do Campeonato Turismo 1.4 Brasil começou nesta sexta-feira, 6 de março, no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande (MS), com um grid que chama atenção logo de cara: 42 carros e 45 pilotos inscritos na etapa de abertura. Quatro desses carros correm em duplas, ampliando ainda mais a diversidade de nomes no grid. A corrida marca o início da sexta temporada da categoria, que ao longo do ano passará por seis estados diferentes, consolidando seu alcance nacional e o crescimento do campeonato dentro do automobilismo brasileiro.

A movimentação na área de box desde cedo deixou claro o tamanho da expectativa. Equipes afinando detalhes, pilotos retomando o ritmo de corrida depois de meses longe das disputas e um grid cheio que traduz bem o momento da categoria. O Turismo 1.4 Brasil chega à temporada 2026 com um nível técnico elevado e com disputas que tradicionalmente se resolvem em décimos de segundo. “Mais uma vez este ano a disputa promete. O nível dos pilotos é muito alto”, afirmou Urbano Silva, gestor e fundador do campeonato, que divide a administração da categoria com Rodrigo Machado.

Sexta-feira de retomada de ritmo

A agenda do dia foi dedicada a recolocar carros e pilotos no compasso de corrida. Depois do briefing pela manhã, a programação seguiu com três treinos livres, sessões usadas pelas equipes para ajustar acerto, avaliar desgaste de pneus e entender o comportamento do carro no asfalto do circuito sul-mato-grossense.

Na categoria PRO, Wilson Pena, da Pacecar Motorsport, destacou o nível da competição e a importância de encontrar o melhor acerto para um fim de semana que promete ser disputado. “A expectativa é muito boa. A equipe está trabalhando forte e a concorrência é muito grande. A pista de Campo Grande é bem técnica, então agora é buscar o melhor acerto possível para fazer um bom fim de semana”, afirmou o piloto do VW Polo #53.

Entre as novidades da etapa está Luiz Veras, da Brabus Team, que chega como piloto convidado e encara sua primeira experiência na categoria. “Sempre escutei muito sobre a Turismo 1.4, principalmente pelas disputas. Decidi correr há poucos dias, então foi tudo muito rápido, mas estou muito animado”, disse o piloto do Chevrolet New Onix #22.

Entre os pilotos da categoria ELITE, a etapa de abertura também representa adaptação e aprendizado. Alexandre Bellonia, da Comunicação Racing, que estreia no campeonato ao volante do Chevrolet Onix Sedan #69, avalia positivamente o início das atividades. “É meu primeiro ano no brasileiro e tudo é novo. A pista tem um asfalto muito abrasivo, mas o carro já se mostrou bem equilibrado desde as primeiras voltas”, afirmou.

Para Rodolpho Sanz, da Cimini Racing, que pilota o Chevrolet Onix #86, a experiência de disputar a categoria nacional também carrega um peso especial. “É meu primeiro ano competindo e estar aqui, dividindo pista com pilotos que eu acompanhava, e é uma experiência enorme. A expectativa para a temporada é muito grande”, comentou.

Classificação e corridas no fim de semana

A programação segue neste sábado (7) com as tomadas de tempo que definem o grid de largada das categorias PRO e ELITE. Na sequência acontece a Corrida 01, primeira disputa oficial da temporada.

No domingo (8), a etapa se encerra com visitação aos boxes pela manhã e a Corrida 02 à tarde, quando serão definidos os primeiros vencedores da temporada.

Quem está longe de Campo Grande pode acompanhar as corridas da etapa de abertura através da transmissão ao vivo no canal oficial da categoria no YouTube (@Turismo1.4), com narração de Rodrigo Vicente e comentários de Murillo Carlos e pelas plataformas Parc Fermé TV, Curva do S e High Speed TV.

A temporada 2026 do Campeonato Turismo 1.4 Brasil conta com o patrocínio da Continental Pneus; ERT Embreagex, Frum, Filtros Inflow, Syl Pastilhas de Freio, Tubos Cabos, Baterias Pioneiro, Atual Pneus; Braclean, Plus Veículos, RCP Racing Store e Sparco Brasil.

Confira os resultados dos treinos livres:

TREINO 1

1 – #45 Bernardo Cardoso, Fast Racing / Empower Team, Hyundai HB20, Pro — 1m50s190

2 – #111 Thiago Messias, Bastos, Chevrolet Onix Plus Sedan, Pro — 1m50s726

3 – #53 Wilton Pena, Pacecar, Volkswagen Polo, Pro — 1m51s272

4 – #96 Gabriel Di Giácomo, RS Sports, Chevrolet New Onix, Pro — 1m51s903

5 – #54 Tiago Takagi, Leandro Motorsport, Chevrolet New Onix, Pro — 1m51s949

6 – #188 José Jair Jr., Auto Racing, Chevrolet New Onix Sedan, Elite — 1m51s962

7 – #15 Eduardo Fontana, Ourocar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m52s327

8 – #22 Luiz Veras, Team Brabus, Chevrolet Onix, Pro — 1m52s377

9 – #08 Gabriel Nagel, Pacecar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m52s427

10 – #43 Leonardo Felipe, Bastos, Hyundai HB20, Elite — 1m52s546

11 – #70 Kleber Ignacio / JP Velard, Velard Eletric Motorsport, Chevrolet New Onix Plus, Pro — 1m52s591

12 – #03 André Baptista, Pacecar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m52s611

13 – #55 Rodrigo Moreno, Pacecar, Chevrolet New Onix, Pro / Master — 1m52s822

14 – #210 Marcus Índio, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Pro — 1m52s828

15 – #405 Gabriel Sano, Bastos, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m53s038

16 – #69 Alexandre Bellonia, Cimini Racing, Chevrolet Onix Sedan, Elite / Master — 1m53s236

17 – #77 Rafael / Pedro Scistowicz, Pacecar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m53s289

18 – #125 Felipe Pick, Ourocar, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m53s367

19 – #31 Ewerson Dias, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m53s500

20 – #812 Alessandro Pereyra, Auto Racing, Chevrolet New Onix, Elite — 1m53s628

21 – #02 Juliano Bassani, SRT, Toyota Etios, Pro — 1m53s749

22 – #960 Leo Martins, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m53s823

23 – #228 Junior Martins, RS Sports, Chevrolet New Onix, Elite — 1m54s008

24 – #189 Gilberto Londero, Auto Racing, Chevrolet New Onix Sedan, Elite — 1m55s056

25 – #811 Juliano Teichmann, Auto Racing, Toyota Yaris, Elite — 1m55s325

26 – #88 Jairo de Andrade, Bagua Racing, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m55s385

27 – #16 Renato Lima, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m55s533

28 – #11 Choka Sirtuli / B. Schneiders, Team Brabus, Chevrolet Onix, Pro — 1m55s881

29 – #347 Helison Vianna, RS Sports, Chevrolet Onix Sedan, Elite — 1m55s947

30 – #41 Davi Oliveira, Forever Young, Chevrolet New Onix, Pro / Master — 1m56s315

31 – #66 Jr Pestana / Guilherme Filgueiras, Pacecar, Chevrolet Onix, Elite / Master — 1m57s571

32 – #91 Dimas Sahium, Leandro Motorsport, Chevrolet New Onix Sedan, Elite / Master — 1m57s708

33 – #33 Rodrigo Taborda / Rafael Silva, Fast Racing / Empower Team, Chevrolet Onix, Elite — 1m58s733

34 – #26 Eduardo Pedra, Forever Young, Chevrolet Onix Hatch, Elite / Master — 2m02s542

35 – #42 Rogério Cruzeiro, Forever Young, Chevrolet New Onix, Elite / Master — 2m03s894

36 – #21 Breno Honório, Ourocar, Chevrolet New Onix, Elite — 2m08s888

37 – #86 Rodolpho Sanz, Cimini Racing, Chevrolet Onix, Elite — 2m08s991

38 – #404 Daniel Bender, Enzo Power Sports, Chevrolet New Onix, Elite — sem volta válida

39 – #27 Arthur Gorgueira, Phoenix Competições, Hyundai HB20, Elite — sem volta válida

40 – #12 Rodrigo Stehling, Xtreme, Chevrolet New Onix Sedan, Elite — sem volta válida

41 – #25 Eduardo Fuentes, Ourocar, Chevrolet New Onix, Pro — sem volta válida

TREINO 2:

1 – #45 Bernardo Cardoso, Fast Racing / Empower Team, Hyundai HB20, Pro — 1m49s410

2 – #53 Wilton Pena, Pacecar, Volkswagen Polo, Pro — 1m50s224

3 – #08 Gabriel Nagel, Pacecar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m50s599

4 – #54 Tiago Takagi, Leandro Motorsport, Chevrolet New Onix, Pro — 1m50s723

5 – #125 Felipe Pick, Ourocar, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m50s770

6 – #25 Eduardo Fuentes, Ourocar, Chevrolet New Onix, Pro — 1m50s815

7 – #22 Luiz Veras, Team Brabus, Chevrolet Onix, Pro — 1m50s863

8 – #188 José Jair Jr., Auto Racing, Chevrolet New Onix Sedan, Elite — 1m50s937

9 – #15 Eduardo Fontana, Ourocar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m51s284

10 – #43 Leonardo Felipe, Bastos, Hyundai HB20, Elite — 1m51s305

11 – #405 Gabriel Sano, Bastos, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m51s434

12 – #70 Kleber Ignacio / JP Velard, Velard Eletric Motorsport, Chevrolet New Onix Plus, Pro — 1m51s638

13 – #16 Renato Lima, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m51s760

14 – #96 Gabriel Di Giácomo, RS Sports, Chevrolet New Onix, Pro — 1m51s881

15 – #02 Juliano Bassani, SRT, Toyota Etios, Pro — 1m51s925

16 – #960 Leo Martins, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m51s934

17 – #210 Marcus Índio, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Pro — 1m52s083

18 – #03 André Baptista, Pacecar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m52s199

19 – #404 Daniel Bender, Enzo Power Sports, Chevrolet New Onix, Elite — 1m52s308

20 – #66 Jr Pestana / Guilherme Filgueiras, Pacecar, Chevrolet Onix, Elite / Master — 1m52s379

21 – #11 Choka Sirtuli / B. Schneiders, Team Brabus, Chevrolet Onix, Pro — 1m52s421

22 – #55 Rodrigo Moreno, Pacecar, Chevrolet New Onix, Pro / Master — 1m52s764

23 – #347 Helison Vianna, RS Sports, Chevrolet Onix Sedan, Elite — 1m52s793

24 – #812 Alessandro Pereyra, Auto Racing, Chevrolet New Onix, Elite — 1m52s810

25 – #189 Gilberto Londero, Auto Racing, Chevrolet New Onix Sedan, Elite — 1m52s912

26 – #228 Junior Martins, RS Sports, Chevrolet New Onix, Elite — 1m53s182

27 – #77 Rafael / Pedro Scistowicz, Pacecar, Chevrolet New Onix, Elite — 1m53s383

28 – #41 Davi Oliveira, Forever Young, Chevrolet New Onix, Pro / Master — 1m53s532

29 – #12 Rodrigo Stehling, Xtreme, Chevrolet New Onix Sedan, Elite — 1m53s537

30 – #111 Thiago Messias, Bastos, Chevrolet Onix Plus Sedan, Pro — 1m53s596

31 – #69 Alexandre Bellonia, Cimini Racing, Chevrolet Onix Sedan, Elite / Master — 1m53s764

32 – #31 Ewerson Dias, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m54s053

33 – #27 Arthur Gorgueira, Phoenix Competições, Hyundai HB20, Elite — 1m54s093

34 – #88 Jairo de Andrade, Bagua Racing, Chevrolet Onix Hatch, Elite — 1m54s101

35 – #91 Dimas Sahium, Leandro Motorsport, Chevrolet New Onix Sedan, Elite / Master — 1m54s464

36 – #42 Rogério Cruzeiro, Forever Young, Chevrolet New Onix, Elite / Master — 1m55s058

37 – #33 Rodrigo Taborda / Rafael Silva, Fast Racing / Empower Team, Chevrolet Onix, Elite — 1m57s475

38 – #26 Eduardo Pedra, Forever Young, Chevrolet Onix Hatch, Elite / Master — 1m59s211

39 – #86 Rodolpho Sanz, Cimini Racing, Chevrolet Onix, Elite — 2m00s937

40 – #21 Breno Honório, Ourocar, Chevrolet New Onix, Elite — sem tempo registrado

41 – #811 Juliano Teichmann, Auto Racing, Toyota Yaris, Elite — sem tempo registrado

TREINO 3

1º – #45 Bernardo Cardoso, Fast Racing / Empower Team, Hyundai HB20, PRO, 1m48s972

2º – #53 Wilton Pena, Pacecar, Volkswagen Polo, PRO, 1m49s164

3º – #54 Tiago Takagi, Leandro Motorsport, Chevrolet New Onix, PRO, 1m50s023

4º – #405 Gabriel Sano, Bastos, Chevrolet Onix Hatch, ELITE, 1m50s130

5º – #188 José Jair Jr., Auto Racing, Chevrolet New Onix Sedan, ELITE, 1m50s240

6º – #125 Felipe Pick, Ourocar, Chevrolet Onix Hatch, ELITE, 1m50s298

7º – #111 Thiago Messias, Bastos, Chevrolet Onix Plus Sedan, PRO, 1m50s311

8º – #22 Luiz Veras, Team Brabus, Chevrolet Onix, PRO, 1m50s338

9º – #43 Leonardo Felipe, Bastos, Hyundai HB20, ELITE, 1m50s340

10º – #25 Eduardo Fuentes, Ourocar, Chevrolet New Onix, PRO, 1m50s539

11º – #15 Eduardo Fontana, Ourocar, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m50s618

12º – #55 Rodrigo Moreno (M), Pacecar, Chevrolet New Onix, PRO / Master, 1m50s830

13º – #02 Juliano Bassani, SRT, Toyota Etios, PRO, 1m50s841

14º – #08 Gabriel Nagel, Pacecar, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m50s928

15º – #228 Junior Martins, RS Sports, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m51s054

16º – #03 André Baptista, Pacecar, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m51s068

17º – #69 Alexandre Bellonia (M), Cimini Racing, Chevrolet Onix Sedan, ELITE / Master, 1m51s219

18º – #404 Daniel Bender, Enzo Power Sports, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m51s254

19º – #210 Marcus Índio, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, PRO, 1m51s276

20º – #812 Alessandro Pereyra, Auto Racing, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m51s442

21º – #16 Renato Lima, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, ELITE, 1m51s445

22º – #96 Gabriel Di Giácomo, RS Sports, Chevrolet New Onix, PRO, 1m51s604

23º – #960 Leo Martins, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, ELITE, 1m51s762

24º – #811 Juliano Teichmann, Auto Racing, Toyota Yaris, ELITE, 1m51s917

25º – #12 Rodrigo Stehling, Xtreme, Chevrolet New Onix Sedan, ELITE, 1m52s024

26º – #189 Gilberto Londero, Auto Racing, Chevrolet New Onix Sedan, ELITE, 1m52s178

27º – #11 Choka Sirtuli / B. Schneiders, — equipe não consta na lista enviada —, Chevrolet Onix, PRO, 1m52s618

28º – #88 Jairo de Andrade, Bagua Racing, Chevrolet Onix Hatch, ELITE, 1m52s731

29º – #91 Dimas Sahium (M), Leandro Motorsport, Chevrolet New Onix Sedan, ELITE / Master, 1m53s023

30º – #27 Arthur Gorgueira, Phoenix Competições, Hyundai HB20, ELITE, 1m53s310

31º – #33 Rodrigo Taborda / Rafael Silva, Fast Racing / Empower Team, Chevrolet Onix, ELITE, 1m53s462

32º – #347 Helison Vianna, RS Sports, Chevrolet Onix Sedan, ELITE, 1m53s508

33º – #41 Davi Oliveira (M), Forever Young, Chevrolet New Onix, PRO / Master, 1m53s515

34º – #31 Ewerson Dias, RC2 Motorsport, Chevrolet Onix Hatch, ELITE, 1m53s835

35º – #66 Jr Pestana / Guilherme Filgueiras (M), Pacecar, Chevrolet Onix, ELITE / Master, 1m54s450

36º – #42 Rogério Cruzeiro (M), Forever Young, Chevrolet New Onix, ELITE / Master, 1m54s796

37º – #77 Rafael / Pedro Scistowicz, Pacecar, Chevrolet New Onix, ELITE, 1m56s740

38º – #26 Eduardo Pedra (M), Forever Young, Chevrolet Onix Hatch, ELITE / Master, 1m57s882

39º – #86 Rodolpho Sanz, Cimini Racing, Chevrolet Onix, ELITE, 1m58s426

40º – #21 Breno Honório, Ourocar, Chevrolet New Onix, ELITE, 2m00s647

41º – #70 Kleber Ignacio / JP Velard, Velard Eletric Motorsport, Chevrolet New Onix Plus, PRO, sem tempo

PROGRAMAÇÃO – 1ª ETAPA DO CAMPEONATO TURISMO 1.4 BRASIL

07 e 08 de março – Autódromo Orlando Moura – Campo Grande (MS)

Sexta-feira, 6 de março
08:00 (Campo Grande) / 09:00 (Brasília) – Briefing
11:00 (Campo Grande) / 12:00 (Brasília) – Treino Livre 01
13:40 (Campo Grande) / 14:40 (Brasília) – Treino Livre 02
17:00 (Campo Grande) / 18:00 (Brasília) – Treino Livre 03

Sábado, 7 de março
09:00 (Campo Grande) / 10:00 (Brasília) – Quali – Categoria PRO
09:20 (Campo Grande) / 10:20 (Brasília) – Quali – Categoria ELITE
14:18 (Campo Grande) / 15:18 (Brasília) – Corrida 01
15:00 (Campo Grande) / 16:00 (Brasília) – Pódio

Domingo, 8 de março
09:00 (Campo Grande) / 10:00 (Brasília) – Visitação aos Boxes
14:08 (Campo Grande) / 15:08 (Brasília) – Corrida 02
14:55 (Campo Grande) / 15:55 (Brasília) – Pódio

CALENDÁRIO 2026 – CAMPEONATO TURISMO 1.4 BRASIL

1ª – 07 e 08 de março – Autódromo Orlando Moura – MS

2ª – 11 e 12 de abril – Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul – RS

3ª – 20 de junho – Autódromo Internacional de Tarumã – RS (Endurance)

4ª – 01 e 02 de agosto – Autódromo Internacional de Cuiabá – MT

5ª – 19 e 20 de setembro – Circuito dos Cristais – MG

6ª – 28 e 29 de novembro – Autódromo Internacional de Chapecó – SC (a confirmar)

