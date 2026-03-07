Supermercado: compra de arroz, feijão e uma proteína chega a custar quase R$ 30 na Capital

Levantamento semanal do jornal O Estado considerou os valores mais em conta para os três itens

Arroz, feijão e frango são alimentos que estão diariamente no prato do campo-grandense. Com essa demanda, o levantamento desta semana com produtos da cesta básica, buscou saber quantos o consumidor precisa desembolsar na compra dos três itens. A pesquisa realizada pelo jornal O Estado em seis supermercados da cidade, considerou o pacote de arroz de 5kg (R$ 13,69), feijão de 1 kg (R$ 6,89) e carne de frango (R$ 8,45 o quilo).

A soma dos valores resultaram no valor de R$29,03, ressaltamos que o frango foi considerado por ser uma das proteínas mais em conta. Diferentemente, do corte de carne bovina que custa entre R$39,89 e R$ 48,98, conforme cotações nos mercados pesquisados na sexta-feira (6).

A pesquisa semanal comparou 30 itens entre alimentos, proteínas, hortifrutigranjeiros e produtos de higiene e limpeza. Nesta edição, os dados foram organizados em formato de ranking, considerando a variação percentual entre o menor e o maior preço registrados, além da média apurada entre os estabelecimentos pesquisados.

Entre os itens de consumo diário o óleo de soja teve diferença de 33,2%, oscilando entre R$ 4,99 e R$ 6,98, com média de R$ 5,65.

O leite integral registrou variação de 31,1%, com valores entre R$ 4,19 e R$ 5,49, média de R$ 4,79. A margarina (500 g) apresentou diferença de 14,2%, encontrada entre R$ 9,79 e R$ 10,98, média de R$ 10,26.

Hortifrutigranjeiros

A diferença de preço de um mesmo item da cesta básica chegou a 80,15% nesta semana na Capital. O quilo da maçã foi encontrado por R$ 6,65 no menor valor e por R$ 11,98.A banana aparece entre os itens com grande diferença de valores, com variação de 35,6%. O quilo da fruta foi encontrado entre R$ 5,90 e R$ 7,99, com média de R$ 6,97.

Entre os itens deste setor, o tomate apresentou variação de 16,7%, com preços entre R$ 5,99 e R$ 6,99, média de R$ 6,61. A laranja registrou diferença de 36,4%, sendo encontrada entre R$ 4,39 e R$ 5,99, com média de R$ 4,94.

Entre os produtos de limpeza, o sabão em pó (1,6 kg) apresentou variação de 40,6%, com preços entre R$ 19,90 e R$ 27,99, média de R$ 23,84. O detergente (500 ml) teve diferença de 29,1%, variando de R$ 2,55 a R$ 3,29, com média de R$ 2,98.

Nas proteínas, o frango congelado apresentou variação de 44,4%, com preços entre R$ 8,79 e R$ 12,69, média de R$ 10,69. Já o coxão mole registrou diferença de 16,5%, encontrado entre R$ 39,90 e R$ 46,90, com média de R$ 44,69.

A pesquisa reforça a importância de comparar preços entre os supermercados, já que a variação significativa entre estabelecimentos pode representar economia relevante no orçamento doméstico.

Por Ian Netto e Suzi Jarde