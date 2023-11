Trio Lucas, James e Luciano não funciona, e São Paulo empata com Cuiabá

O São Paulo fez um jogo morno e empatou por 0 a 0 com o Cuiabá, neste domingo (26), no Morumbi, pela 35ª rodada do Brasileiro.

Novamente sem Calleri, o Tricolor jogou com Lucas, James Rodríguez e Luciano à frente, mas não funcionou. O time sofreu para criar e ameaçou pouco o gol do Cuiabá. O Dourado se defendeu bem no primeiro tempo, arriscou mais no segundo, mas faltou inspiração.

A queda de rendimento coincide com a ausência de Calleri, principal atacante do elenco. O argentino passou por uma cirurgia no tornozelo direito e não atua desde 30 de setembro, quando fez os dois gols da vitória de virada no clássico contra o Corinthians, no Morumbi.

Com o empate, o São Paulo permanece na 10ª colocação, com 47 pontos. O Cuiabá é o 9º colocado com 48 pontos, sua melhor pontuação na história do Brasileiro.

O jogo ainda ficou marcado pela volta de Lucas, que se recuperou de lesão muscular, foi titular e só deixou a partida no segundo tempo. O ídolo tricolor teve a melhor chance do jogo.

Vai contratar?

Diante disso, a necessidade do São Paulo em buscar um centroavante se torna cada vez mais urgente para a próxima temporada, quando o clube voltará a disputar a Copa Libertadores.

Para 2024, a principal meta da diretoria é contratar um centroavante para ser reserva de Calleri. Por enquanto não há nenhuma negociação, e o clube vê dificuldade em achar bons nomes no futebol brasileiro.

