Torneio centro-oeste de Natação acontece nesse fim de semana no Rádio Clube

O torneio vai até este sábado na Capital e a entra é gratuita ao público

Campo Grande é palco neste fim de semana é palco da maior competição de natação do Centro-Oeste, entre os dias 25 a 27 de abril. Cerca de 470 atletas irão participar, dos 33 clubes da região que vem participar da disputa. O Torneio Centro-Oeste de Clubes de Natação acontece no Rádio Clube.

Todos podem assistir o evento que tem entrada gratuita. Mato Grosso do Sul conta com oito equipes, são elas: Apan/Costa Rica, ALB Estoril, Maracajuense, Funec/Corumbá, Funlec, Gressa, Sest Senat e os donos da casa, Rádio Clube.

Mato Grosso tem o maior número de equipes inscritas, seguido de Goiás e Distrito Federal. Equipes do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul pariticipam como convidadas.

O Rádio Clube Cidade está localizado na Rua Barão do Rio Branco, 1924 – Centro.

