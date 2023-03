Torcedor que invadiu campo com filha no colo no RS para brigar responderá a dois inquéritos

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul abriu duas investigações para apurar a conduta do torcedor do Internacional que, segurando uma criança no colo, invadiu o campo do Beira-Rio para brigar ao final da partida contra o Caxias, disputada na noite de domingo (26) pela semifinal do Campeonato Gaúcho.

Após o término do jogo, que resultou na desclassificação do Internacional após cobranças de pênaltis, o homem de 33 anos adentrou o gramado com sua filha de 3 anos no colo e chutou por trás o jogador Dudu Mandai, que comemorava a vaga na final. Em seguida, o torcedor foi contido por seguranças e jogadores do Caxias, mas ainda agrediu um cinegrafista da RBS TV. O torcedor deixou o estádio sem ser detido pelas autoridades.

Para preservar a identidade da criança, o nome do homem está sendo mantido em sigilo em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é residente de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e era membro de uma torcida organizada do Internacional. É importante destacar que a criança estava com ele durante o incidente.

O torcedor enfrentará acusações criminais por “submeter a filha a vexame e constrangimento”, com uma pena prevista de seis meses a dois anos de prisão. A delegada Sabrina Teixeira, da 2ª DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente) de Porto Alegre, afirmou que a polícia está investigando as circunstâncias que levaram a criança a estar em um jogo de futebol na área de torcidas organizadas.

Na tarde desta segunda-feira (27), o Inter divulgou nota dizendo que o clube “está colaborando nas frentes de investigação a criminal” e que, no âmbito interno, o torcedor teve suspensos acesso ao estádio e a sua participação no quadro social por tempo indeterminado. Seu caso será encaminhado ao conselho de ética do clube. O texto diz ainda que a menina segue bem-vinda ao estádio.

