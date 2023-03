Para valorizar cultura, projeto exibe documentário sobre sobá na Feira Central

Com o objetivo de valorizar a cultura e tradições de Mato Grosso do Sul, o projeto “Do Nosso Jeito – Em busca do ser sul-mato-grossense” irá exibir um documentário sobre o sobá, na Feira Central de Campo Grande. A exibição será nesta quarta-feira (29), às 19h30, de forma gratuita e aberta ao público da Capital.

O documentário é resultado de uma pesquisa realizada pelo projeto, que busca resgatar e valorizar a história de elementos culturais tão importantes para a identidade do estado. O sobá é um prato típico que remete às raízes da imigração japonesa em Mato Grosso do Sul e se tornou um Patrimônio Imaterial da Capital.

A exibição do documentário na Feira Central de Campo Grande é uma oportunidade para que os visitantes conheçam um pouco mais sobre essa tradição gastronômica e valorize a cultura sul-mato-grossense. Além disso, é uma forma de incentivar a preservação e o resgate de um sabor tão importante para a identidade do estado e para as famílias que o produzem.

O sobá é tão importante para Mato Grosso do Sul, que ganhou até festival. Já são 15 edições da festa que reúne milhares de fãs do sobá, com gastronomia, shows, palestras e diversas atrações culturais.

Fabiana Marla, é uma das entrevistadas no projeto. “Para nós foi uma satisfação muito grande participar desse projeto, pois retrata a importância da cultura japonesa no nosso Estado. Como descendentes e netos de japoneses, ficamos muito orgulhosos em apresentar um pouco da nossa história e mostrar que o sobá, uma tradição dos núcleos familiares okinawanos, se tornou parte do cotidiano dos campo-grandenses”, destaca.

Outra participante do documentário, dona Dirce Guenka, fabrica há mais de 20 anos o macarrão próprio para sobá. São cinco pessoas da mesma família que trabalham em torno da produção, com foco principal na iguaria.

“Começamos de forma caseira, fazíamos tudo a mão e com uma máquina pequena, tudo bem manual, conseguimos produzir 10 kg de macarrão em média. Hoje, já produzimos em torno de 450 kg só aos sábados, chegando a aproximadamente 6 mil kg por mês. Trabalham na fábrica meu filho, minha nora, duas filhas e um neto”, explica dona Dirce.

Serviço

O documentário do projeto “Do Nosso Jeito – Em busca do ser sul-mato-grossense” será exibido nesta quarta-feira (29), às 19h30, na Feira Central de Campo Grade, na rua 14 de Julho, 3351. A entrada é gratuita.

