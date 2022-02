Tite afirma que irá deixar a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo

Tite, técnico da Seleção Brasileira, admitiu que irá deixar o comando da equipe após o fim da Copa do Mundo do Qatar. Em entrevista ao programa “Redação SporTV”, o comandante afirmou que não gosta de se omitir e que acredita que este é o fim de um ciclo.

”Eu tenho consciência exata da participação no meu ciclo. Ele vai até o fim do Mundial. A gente tem que ter naturalidade para saber sobre essa sequência de trabalho. Não é momento de falar sobre isso, mas eu não quero me omitir, não é do meu perfil.” Esclareceu.

Segundo a revista Lance!, a Seleção Brasileira está classificada para a Copa do Mundo do Qatar e será cabeça de chave no sorteio dos grupos. No entanto, por conta das condições climáticas, o torneio deste ano irá começar apenas no dia 21 de novembro e se encerra em 18 de dezembro.

No próximo mês de março, Tite irá encarar Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Além destes confrontos, o Brasil deve ter que encarar a Argentina pelo mesmo torneio após o confronto ter sido suspenso após o apito inicial por profissionais da Anvisa, que perceberam irregularidades na presença de alguns argentinos que haviam chegado da Inglaterra.