Vacinação infantil de crianças indígenas chega a 58% em MS

Dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, levantados pelo Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI/MS), apontam que 7.690 crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas no Estado, o que representa uma cobertura vacinal de 58,2%. O índice de vacinação infantil da população geral de MS está em 40,56%, cerca 123.656 de crianças vacinadas de 5 a 11 anos de idade.

Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende destaca que em Mato Grosso do Sul, existem cerca de 13.223 crianças indígenas aldeadas e que estão aptas a serem vacinadas contra a Covid-19.

“Em nota oficial que recebemos do DSEI/MS, 7.690 crianças já receberam a primeira dose do imunizante, correspondendo 58,2%. Isto nos deixa otimista com a vacinação destas crianças. Os municípios de Bela Vista, Dois Irmãos do Buriti, Laguna Carapã, Juti e Tacuru, possuem coberturas vacinais acima de 85%. Já Sidrolândia, Caarapó e Brasilândia estão acima de 100% de vacinação. Por outro lado, Dourados e Japorã estão abaixo de 42%. Precisamos que estes municípios intensifiquem a vacinação”, explicou.

Conforme a SES, o Estado tem se empenhado para ampliar a cobertura vacinal de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos de idade, principalmente, as indígenas. A vacinação infantil contribui diretamente na redução da transmissibilidade da COVID-19, além de ser uma importante estratégia para o retorno e a manutenção segura das atividades escolares presenciais no ano letivo de 2022.

“Nós precisamos avançar ainda mais neste processo vacinal de crianças de 05 a 11 anos de idade e precisamos incentivar os pais e responsáveis a levarem seu filho para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e também para eles concluírem o seu esquema vacinal. É importante lembrar que as crianças também adoecem por contaminação da Covid-19 e podem desenvolver formas graves da doença e até evoluírem para o óbito. Por isso, é importante a vacinação de todos”, ressaltou Resende.

