Times brasileiros iniciam caminhada na Sul-americana nesta terça

Nesta terça-feira (02), três times brasileiros fazem sua estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Corinthians, Internacional e Athletico-PR dão o primeiro passo em busca do título.

O primeiro a entrar em campo é o time colorado. O Inter está na chave C, tendo pela frente o time argentino Belgrano, em jogo que acontece no estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, às 18h.

O Furação integra o grupo E, precisando superar a equipe paraguaia, Sportivo Ameliano, partida que ocorrerá no estádio La Nueva Olla às 20h30.

Para fechar a noite, o timão encara o time uruguaio Racing, no estádio Centenário, em Montevideo, jogo que ocorre às 20h30.

