Time de MS recebe adversário de Brasília pelo Centro-Oeste

O Stilo Handebol de Campo Grande estreia hoje (18), às 20h, na Arena Maracaju, pela Conferência Centro-Oeste da Liga Nacional. O adversário é o Handebol Brasília, em um confronto em melhor de três jogos.

À reportagem, ontem de manhã, o diretor e também um dos jogadores da equipe, Osvaldo Alexandrino Borges Neto, disse que “a expectativa é de fazermos um grande campeonato e sairmos como os representantes do Centro- -Oeste, na próxima fase”.

A segunda partida está programada para amanhã, às 18h. Caso haja necessidade do terceiro jogo, a classificação será decidida às 9h de domingo.

Segundo ele, o melhor da disputa regional disputará a segunda fase em novembro, que vai reunir as dez melhores equipes do Brasil. O vencedor dos embates entre os representantes de Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, vai para a fase semifinal, em novembro, na cidade de São Bernardo do Campo (SP), onde vai haver dois grupos com cinco clubes cada. O primeiro e o segundo de cada chave fazem as finais no Rio de Janeiro, entre 8 e 10 de dezembro.

O time do Stilo conta com 16 jogadores inscritos para a competição. Osvaldo confirma que todos residem em Mato Grosso do Sul, e o grupo é comandado pelo técnico Agnaldo Júnior.

O motivo de mandar os jogos em Maracaju, segundo o dirigente/atleta, “foi devido à estrutura da arena de esportes”. Ele lembra que é a segunda vez que o representante disputa a competição masculina. A primeira foi em 2017.

No feminino, a equipe já está classificada pra próxima fase.

Serviço – Os jogos desta semana serão transmitidos no YouTube, no canal Várzea TV

Por – Luciano Shakihama

