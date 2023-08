Motorista perde direção de veículo em curva e colide em poste de energia elétrica

O condutor de uma caminhonete S10, perdeu a direção do veículo ao fazer uma curva e acabou colidindo o veículo em um poste de energia elétrica, na manhã de hoje (18), na Avenida Marinês Souza Gomes, no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. O motorista não ficou ferido, mas alguns moradores da região estão sem energia elétrica.

O acidente aconteceu na entrada da BR-163. Um residencial de luxo que fica próximo ao local do acidente ficou sem energia elétrica. Com impacto da batida, fios ficaram esticados na via.

Equipes da Energisa foram acionados no local e a avenida foi fechada pelo policiamento de trânsito, que está neste exato momento, cuidado da segurança de moradores e pedestres passam pela região.

Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e passa bem. Na carroceria da caminhonete, foram encontrados alguns tambores, que seriam levados para uma propriedade rural.

O trafego de veículos está lendo na região e aos condutores e moradores do bairro Maria Aparecida Pedrossian, para se locomover para região central, a melhor rota alternativa é utilizar a BR-163. Até o momento, não se sabe as causas do acidente.

