Sylvinho está otimista em dar equilíbrio para time “trintão” do Corinthians

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O time titular do Corinthians para o início desta temporada deve ter média de idade superior a 30 anos. Os mais jovens são João Victor, 23, e Róger Guedes, 25.

E essa experiência toda não é um problema para Sylvinho. A reportagem conversou com pessoas próximas ao técnico e ouviu que há otimismo em dar equilíbrio a essa equipe recheada de jogadores consagrados.

Sylvinho acredita que, se todos ajudarem a defesa, o Corinthians será protagonista em campo e não terá grandes dificuldades na marcação. Prestigiado pela diretoria, o treinador pretende espantar a desconfiança do torcedor após um 2021 de altos e baixos e bom aproveitamento apenas na arena.

O Corinthians busca um centroavante de renome, como Cavani e Suárez, ambos de 34 anos, e Diego Costa, 33. Essas negociações são complexas e não devem ter desfecho antes do início do Campeonato Paulista, no dia 26 de janeiro.

O clube alvinegro, inclusive, esticará a pré-temporada de seus principais jogadores, como Renato Augusto e Willian. Eles terão tempo maior de preparação em relação aos demais do elenco.

Com todos os atletas à disposição, o Corinthians pode ter um time muito ofensivo com Paulinho, Renato Augusto, Giuliano, Róger Guedes e Willian. A prioridade é trazer um centroavante, e Jô deve perder espaço.

Para encaixar esses jogadores, um meio-campista de maior combatividade pode entrar, como Gabriel, Roni ou Du Queiroz —ou isso, ou que o time realmente apresente um esforço coletivo para se defender.

Cassio, 34 anos, Fagner, 32, Gil, 34, João Victor, 23, Fabio Santos, 36, Paulinho, 33, Renato Augusto, 33, Giuliano, 32, Willian, 33, e Róger Guedes, 25, têm status de titular. Independentemente do 11º elemento, a média de idade chega em 31 anos.

O Corinthians estreará no Campeonato Paulista contra a Ferroviária, no dia 26, em casa.