Sul-mato-grossense estreia em Mundial de Esportes Aquáticos, em Singapura

Único atleta de Mato Grosso do Sul no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, Luiz Felipe Loureiro, de 21 anos, estreia nesta terça-feira (15) em Singapura. O nadador disputa quatro provas em águas abertas, começando pela maratona aquática (10 km), às 21h.

O Mundial reúne 51 atletas brasileiros em cinco modalidades: natação, águas abertas, saltos ornamentais, nado artístico e polo aquático. A competição começou na última sexta-feira (11) e vai até 3 de agosto. Na edição mais recente, em fevereiro de 2024, em Doha, o Brasil conquistou apenas uma medalha de bronze, com Ana Marcela Cunha, campeã do prêmio de maior nadadora de águas abertas do mundo por seis vezes. No quadro histórico, o país ocupa a 15ª posição, com 51 pódios. Os Estados Unidos lideram com 738 medalhas.

Além dos 10 km, Luiz Felipe nada mais três provas: 5 km no dia 17, sprint de 3 km no dia 18 e revezamento misto 4×1500 metros no dia 19. É a primeira vez que ele disputa tantas provas em um mesmo evento internacional. “O maior desafio é o conjunto de provas. Normalmente nadamos uma só, mas desta vez serão quatro. A dos 10 km, a maratona aquática, é a mais dura, por ser olímpica e exigir muito do físico e do mental”, explica.

Nascidos nos Estados Unidos, Luiz Felipe se mudou ainda pequeno para Campo Grande e começou na natação influenciado pela família. A mãe foi atleta da natação e o pai praticava karatê. “Meu primeiro contato foi com esses dois esportes. Logo meus pais viram que eu tinha mais jeito na água. Além disso, a natação ajudava em alguns problemas respiratórios que eu tinha”, conta.

Com o passar dos anos, o nadador saiu de Mato Grosso do Sul para treinar em uma estrutura maior. Hoje, representa o Grêmio Náutico União, tradicional clube de esportes aquáticos de Porto Alegre (RS). Para ele, competir em Singapura é mais que um sonho de infância. “É uma honra carregar a bandeira de MS num evento tão grande. Saí do Estado para ter condições de chegar aqui e agora sinto orgulho de poder representar onde sempre sonhei”.

Para se adaptar ao fuso de 12 horas de diferença e ao calor úmido, Luiz Felipe e a equipe chegaram 12 dias antes do início das provas. O trabalho incluiu treinos em piscinas abertas, com água aquecida e sob sol forte, para simular as condições do mar de Singapura.

Motivado, Luiz não esconde o objetivo de chegar ainda mais longe. “A meta é mostrar toda a preparação de anos. Quero honrar a camisa do Brasil e ganhar experiência para o futuro. Meu maior objetivo é disputar as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. Acredito que não poderia começar melhor esse ciclo-olímpico, com essa convocação para o mundial, mas eu sei que para chegar lá eu tenho que pensar um dia de cada vez, uma competição de cada vez.”

Em Singapura, Luiz Felipe integra a equipe ao lado de Ana Marcela e mais dois nadadores das águas abertas. A prova feminina de 10 km, marcada para ontem (14), foi adiada para quarta-feira (16) por risco de contaminação na água. O comitê organizador informou que, embora os testes apontassem qualidade dentro dos padrões até o último teste, realizado no domingo (13), optou por priorizar a saúde das competidoras. Até o fechamento desta edição, a disputa masculina segue mantida. A transmissão das provas acontece ao vivo, pelo SporTV.

Por Mellissa Ramos

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram