Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

A biruta da política

Na última semana, a política nacional e internacional viveu momentos dignos de filmes de suspense, quando a cada momento soprava em uma direção diferente. Normalmente, nestes momentos, se usa como exemplo o instrumento meteorológico chamado de biruta, mas comumente instalado em aeroportos, mas que virou gíria para se referir à pessoa meio maluca, instável, facilmente influenciável que muda de opinião constantemente.

A opinião pública que sente os rumos das decisões políticas deve estar digerindo o que está acontecendo e, como a trama entre os políticos ainda não chegou ao fim, fica igual nuvem a cada nova rajada, apresentando numa posição diferente. Por incrível que possa parecer, por enquanto, no cenário político, o chamado centro (nem esquerda, nem direita) é que permanece longe de tudo, talvez porque nunca foi centro e sim pra centro-esquerda, ora centro-direita, dependendo de quem está no poder.

É a economia

Essa taxação do Trump pode complicar ainda mais a situação da economia de Mato Grosso do Sul, pois pega em cheio as exportações do agro, celulose e minérios.

Ciúmes

Dizem que a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes bem que gostaria de ter uma participação maior nas articulações do PP, que são comandadas soberana e imperialmente pela senadora Tereza Cristina.

Neopetista

O ex-deputado federal Fabio Trad é hoje a voz mais lulista das redes sociais. Cada aparição sua chega a dar inveja ao petista raiz. Como já se desfiliou do PSD, muita gente aposta que assinar a ficha de filiação ao PT é uma questão de tempo.

Lula 4

O ex-governador Reinaldo Azambuja, que já declarou que a reeleição do presidente Lula faria muito mal ao Brasil, pode ter que, mesmo, informalmente dividir voto com Vander Loubet para o Senado.

Impasse

Uma possível crise econômica e seus reflexos na política podem levar a classe política a deixar a decisão sobre que partido se ligar para a data limite que é o mês de abril de 2026.

PSB

Se enfrentar uma resistência muito forte dos políticos do MDB de MS, a ministra Simone Tebet teria dois caminhos para ser o nome do presidente Lula na eleição estadual. Pedir uma intervenção do diretório nacional ou se filiar ao PSB.

Meninos eu vi

Na eleição de 1994 após muitas trocas de candidatos o grupo ligado ao ex-governador Pedro Pedrossian que inicialmente lançou o ex-conselheiro do Tribunal de Contas João Leite Schimidt como pré-candidato a governador, acabou lançando Waldemar Justus Horns e acabou confirmando Levy Dias como candidato, tendo o então deputado Alberto Rondon como vice. Quando, a certa altura da campanha, se comentou que Pedro Pedrossian não estaria verdadeiramente apoiando Levy Dias, foi Rondon que respondeu.

– Político distribui dinheiro, mas sonega poder.

Frase

“A tarifa de 50% impacta setores importantes como o agronegócio e a indústria nacionais”

Senador Nelsinho Trad (PSD), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

