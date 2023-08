Stilo Handebol perde para o Brasília no primeiro jogo da final da Conferência Centro-Oeste

A equipe do Stilo Handebol perdeu na noite de ontem (18), para o Handebol Brasília/IESB, por 27 a 22, o primeiro jogo da final da Conferência Centro-Oeste. A partida dois, a série melhor de três, será no próximo final de semana, na Arena Maracaju, às 18h. Segundo a organização do torneio, o campeão garante vaga para a fase de semifinal Liga Nacional Masculino.

Caso o Handebol Brasília vença, a série termina. Se o time de Mato Grosso do Sul garante a vitória, o terceiro jogo será automaticamente marcado para o próximo domingo (20), ás 9h.

As transmissões estão sendo realizadas no canal do YouTube da Várzea na TV.

O vencedor garante vaga na Liga Nacional que reunirá as dez melhores equipes do Brasil em São Bernado (SP), no mês de novembro.