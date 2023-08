Colisão entre veículos mata mulher de 30 anos na BR-158

Colisão entre SUV Tracker e uma Hilux, matou Amanda Mielli da Costa Rossi, de 30 anos, na tarde de ontem (18), na BR-158, em Aparecida do Taboado, a 457 quilômetros de Campo Grande. Outras duas pessoas sofreram ferimentos e foram encaminhados aos hospital para atendimento médico.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, Amanda seguia sentido a Aparecida do Taboado, quando colidiu frontalmente com a caminhonete Hilux, que vinha em sentido contrário. O irmão da vítima, de 30 anos, que estava no veículo, sofreu fratura no braço e nas pernas e foi levado para Santa Casa de Aparecida do Taboado.

O motorista da caminhonete, de 70 anos, não sofreu ferimentos, mas também foi atendido pelos socorristas. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, mas encontraram Amanda já sem vida.

