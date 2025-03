Stay Strong Academia oferece Disciplina, Saúde e Competição no 3º Open Artes Marciais em Jardim

Atletas e amantes das artes poderão prestigiar o evento realizado pela Prefeitura de Jardim juntamente com a Stay Strong Academia que acontece neste próximo sábado 22 no Ginásio de Esportes TICÃO a partir das 13h que trará campeões de todo o Estado para Jardim.

As artes marciais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento físico e mental de seus praticantes. Além de promoverem disciplina, respeito e autocontrole, também contribuem para a saúde, melhorando o condicionamento físico e a autoconfiança.

O Open Artes Marciais promete reunir atletas de alto nível para uma competição emocionante. O evento contará com as categorias Sanda e Taolu, no Kung Fu, e Kick Light, no Kickboxing. As lutas terão início a partir das 13h, no Ginásio de Esportes TICÃO, no Jardim.

O evento conta com parceiros de primeira hora e a madrinha do Open é a presidente da Câmara, vereadora Tereza Moreira (PSDB), que desde o primeiro Open realizado em 2022 abraçou o evento e contribuiu para que ele se consolidasse.

Os parceiros desta edição de 2025 são: Fundesporte, Supermercado São josé, Pontero Nutrição Animal, Habilith Centro de formação de condutores, Knet – internet Fibra Óptica, Rede Master FARMA Drogaria Modelo, construtor Walker Dorneles, Gráfica Acesso.com

O professor Felipe Taques agradece todos os apoiadores e a Prefeitura Municipal que abraçou este importante projeto que está incentivando o esporte em Jardim e toda região.

Além da disputa pelos títulos, o evento promove o crescimento das artes marciais na região e incentiva novos praticantes a ingressarem nesse universo.

Ao público é pedido um 1kg de alimento que será doado a entidades beneficentes da região.

