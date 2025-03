Mais de 1,5 milhão de declarações do Imposto de Renda já foram entregues, informa Receita Federal

Prazo para envio da declaração termina em 30 de maio; expectativa é de que 46,2 milhões de documentos sejam enviados neste ano

Desde o início do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025, na última segunda-feira (17), mais de 1,5 milhão de contribuintes já enviaram o documento à Receita Federal. Segundo o órgão, até as 10h desta quarta-feira (19), foram registradas 1.538.536 declarações.

A previsão da Receita é que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até o dia 30 de maio, quando termina o prazo. O volume esperado representa um crescimento de quase 7% em relação ao ano passado, quando 43,2 milhões de pessoas prestaram contas ao Fisco.

O Imposto de Renda é obrigatório para quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$33.888 em 2024. Também devem declarar aqueles que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440.

Por outro lado, quem recebeu até dois salários mínimos mensais no ano passado está dispensado, a menos que se encaixe em alguma outra exigência do regulamento.

Para facilitar o envio, a Receita disponibilizou o programa gerador da declaração desde o último dia 13 de março. O sistema pode ser acessado no site oficial do órgão.

