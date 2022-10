Sport enfrenta Vasco em jogo decisivo por vaga na Série A

A três rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, Sport e Vasco fazem duelo decisivo neste domingo (16). O time pernambucano, com 52 pontos, busca a vitória para igualar a pontuação do Cruzmaltino, quarto colocado na tabela, e seguir vivo na disputa pelo acesso à elite do futebol nacional no ano que vem. Já os cariocas querem se consolidar no G4, O confronto, a partir das 16h na Ilha do Retiro, em Recife, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva e reportagem de Maurício Costa.

Se vencer fora de casa, o time carioca pode até subir de posição no G4. No entanto, caso os pernambucanos triunfem nesta tarde, deixarão a reta final da Série B ainda mais emocionante.

No comando do Leão a Ilha, o técnico Claudinei Oliveira está confiante em um resultado positivo, tendo em vista a postura que o time vem adotando.

“Vai ser um jogo difícil, é um grande adversário. Mas com a entrega de todos, com o apoio do torcedor, creio que a gente pode conquistar uma grande vitória”, projeta o treinador.

Em relação a equipe que começa jogando, Claudinei não poderá contar com o lateral-esquerdo Lucas Hernández, que tomou o terceiro cartão amarelo no triunfo do Sport por 3 a 1 contra o Cruzeiro, na rodada anterior. Entretanto, Sabino, Gustavo Coutinho e Sander voltam a ficar à disposição do técnico, após já terem cumprido suspensão contra os mineiros.

Do lado Cruzmaltino, o meia Marlon Gomes diz que o time está preparado para suportar a pressão na Ilha do Retiro.

“Todo o time que joga em casa a torcida bota um peso, mas vamos buscar os três pontos, e nos impor como Vasco para buscar o acesso”, afirmou o jogador.

Jorginho, técnico do Gigante da Colina, não poderá contar com o lateral-direito Léo Matos, que tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada, quando o Vasco ganhou em casa por 3 a 0 do Novorizontino.

