Sorteio cria chaveamento paulista na Copa do Brasil

A CBF definiu, ontem, o caminho dos oito times da Copa do Brasil, das quartas de final até a decisão do título. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foram conhecidos os confrontos da quinta fase do mata-mata nacional. Segundo a entidade nacional, são quatro eliminatórias em disputa, nas datas-base 5 e 12 de julho. As equipes que garantirem vaga nas semifinais da competição mais democrática do país têm direito a R$ 9 milhões.

Destaque para o lado “paulista” do chaveamento. O vencedor do duelo entre Corinthians x América-MG, enfrenta, na semifinal, o melhor entre Palmeiras x São Paulo. Esta será a segunda vez consecutiva que as equipes irão se enfrentar, nesta competição. No ano passado, o Tricolor eliminou o Verdão nas oitavas de final do torneio, nos pênaltis, com direito a um jogo que contou com polêmicas de arbitragem.

Rubro-Negros

Do outro lado do chaveamento, Flamengo e Athletico-PR se enfrentam pela quinta edição seguida. O Rubro-Negro do Rio de Janeiro é o atual campeão e defende o título contra o Furacão, numa reedição da final da Libertadores de 2022, vencida pelo time rubro-negro.

O melhor deste duelo vai encarar o ganhador dos embates entre Grêmio e Bahia, O formato segue o de ida e volta, sem o critério por gols fora como desempate em caso de igualdade no placar agregado.

A CBF irá distribuir uma premiação recorde na Copa do Brasil 2023. Serão R$ 420 milhões divididos entre a primeira fase e a final. O campeão leva R$ 70 milhões e o vice, R$ 30 milhões, sem contar o valor acumulado das outras fases. São 17 taças em campo nas quartas de final: Grêmio (5 vezes), Palmeiras (4), Flamengo (4), Corinthians (3), e Athletico (1). América-MG, Bahia e São Paulo buscam, pela primeira vez, o título da competição.

Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Athletico vão decidir as vagas como mandantes. As finais da competição devem ocorrer nos dias 16 e 23 de setembro. O campeão da Copa do Brasil leva um prêmio de R$ 70 milhões e o vice, R$ 30 milhões, sem contar o valor acumulado das fases anteriores. (Com Gazeta Press e ge)

