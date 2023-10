Sob suspeita de manipulação, Campeonato Boliviano retorna as atividades

Após a confirmação de manipulação de jogos, o Campeonato Boliviano voltou. Conforme informações do jornal “Marca”, o Comitê Executivo da Federação Boliviana de Futebol (FBF), decidiu retornar os torneios da primeira divisão nacional, enquanto as investigações sobre os supostos casos de manipulação de resultado e apostas sejam concluídas.

Na reunião de semana passada do conselho, foi apresentado relatórios do Tribunal Disciplinar Desportivo, onde os advogados mostraram documentos pedindo o retorno das competições até que as conclusões sejam finalizadas. “Os membros da Comissão Executiva tomaram a decisão, de que o torneio da gestão de 2023 seja continuado imediatamente”, disse o presidente da FBF, Fernando Costa.

Apesar da definição da continuidade dos campeonatos, a Comissão Boliviana de Competições, definirá em uma próxima reunião, como será o reinício dos torneios. Segundo informações do presidente Fernando Costa, o país tem tempo curto para informar a Conmebol quais clubes estão aptos para participar das competições internacionais de 2024.

O caso

A Federação Boliviana de Futebol anulou todos os campeonatos de 2023, por conta de suspeitas de manipulação de resultados. Além de jogadores, dirigentes de clubes e árbitros de futebol participavam de um esquema de apostas, que comprometia diversos resultados de jogos de todas as divisões nacionais.

