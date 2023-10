Dirigentes do Misto participaram irregularmente de Arbitral por estar inapto na Receita Federal

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) tem um enorme problema para resolver nos próximos dias, após a desistência do Misto Esporte Clube do Estadual da Série B. Conforme informações próximas do clube de Três Lagoas, dirigentes do clube participaram irregularmente do arbitral por estar inapto na Receita Federal.

A entrevista do empresário e dirigente Antônio Teixeira, repercutiu alto nos bastidores do futebol sul-mato-grossense. Informações adquiridas pelo site Esporte MS, o clube até a reunião, não havia solicitado a prefeitura auxílio de investimentos, por conta de mudanças estruturais na política do Misto. Toda essa confusão acontece há 20 dias da abertura do campeonato.

Ainda conforme a apuração da Rádio Esporte MS, e apresentada no site da Receita Federal do Brasil, aponta que o Misto está inapto desde de 8 de junho de 2022, onde consta ainda que o presidente do clube é Jamiro Rodrigues. Mesmo estando ilegal a documentação e a atualização do clube, o Misto participou do Arbitral da Segunda Divisão, ilegalmente.

Segundo consta o regulamento da competição, divulgado na manhã de hoje (3), a reunião arbitral não teve nenhuma assinatura dos dirigentes que participaram. Por isso, há uma dúvida de quem foi o dirigente que esteve na reunião na semana passada.

Caso o time de Três Lagoas não consiga regularizar a situação e desista da competição, deve levar punição que, segundo a legislação, prevê dois anos de punição por sair dentro do prazo regulamentar. O que já ocorreu com outros clubes de Mato Grosso do Sul.

Dor cabeça com a FFMS

Após as informações que o clube estaria inapto e ainda participou das reuniões, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realizou uma reunião às pressas e tentou prorrogar o prazo de início da competição, mas os clubes devidamente aptos, como a Portuguesa, Náutico e União ABC não aceitaram a sugestão e as datas de início do Campeonato Estadual da Série B, segue normalmente.

A reportagem do Portal O Estado Online entrou em contato com o vice-presidente da FFMS, que não atendeu às ligações.

