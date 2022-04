Skatista de MS é convocado para seleção brasileira

[Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de MS]

Eduardo Neves compõe equipe nacional que disputará as competições internacionais este ano

Eduardo Neves é um dos seis atletas do Street masculino convocados pela CBSk (Confederação Brasileira de Skate) para compor a seleção brasileira para a temporada 2022. Radicado em Curitiba, dividindo seu período de treinamento nos Estados Unidos, o skatista tem família em Campo Grande.

Ao todo, a seleção é composta por 25 atletas, divididos nas modalidades Park feminino e masculino, e Street feminino e masculino. Segundo a confederação, esta convocação marca o início do ciclo rumo a Paris 2024. Aos 19 anos, Eduardo chega à seleção credenciado pelas boas marcas obtidas em 2021, entre elas o título do Brasileiro Amador e vice do Open (STU National) – este último perdeu apenas para Lucas Rabelo, um dos melhores do mundo na atualidade.

Ele será um dos estreantes na seleção, ao lado de João Lucas Alves, tricampeão do Brasileiro Open (STU – 2019, 2020 e 2021), Gabryel Aguilar, vice-campeão do Brasileiro Open (STU) em 2019 e 2020, e Marina Gabriela e Kemily Suiara, ganhadoras das categorias Street feminino e Vídeo Parte Feminina.

Dois medalhistas olímpicos também estão na lista: os medalhistas de prata Rayssa Leal (Street) e Pedro Barros (Park). Porém, a lista também conta com duas ausências entre os atletas que competiram em Tóquio: Leticia Bufoni e o medalhista de prata Kelvin Hoefler.

Segundo o presidente da CBSK, Eduardo Musa, Bufoni ficou de fora da relação para se dedicar a projetos pessoais e profissionais na atual temporada. “Esperamos poder contar com a presença dela novamente em 2023”, diz o dirigente.

Já o Hoefler não concordou com algumas das contrapartidas do contrato da seleção. “O Kelvin conquistou a primeira medalha do Brasil em Tóquio e a primeira do skate brasileiro em uma Olimpíada. É sem dúvida um grande nome não apenas para o Brasil, mas na cena mundial. Esperamos que na próxima temporada ele volte a estar presente na seleção”, afirmou Musa.

A World Skate ainda não anunciou o calendário de competições do novo ciclo classificatório para as Olimpíadas.

Formação da seleção

Os skatistas que integram a Seleção Brasileira Principal foram definidos pela comissão técnica da CBSk. “É o início de um novo ciclo preparatório. Tivemos uma grande estreia em Tóquio e sabemos que vamos precisar trabalhar ainda mais pensando em Paris 2024. Temos a certeza de que esse grupo representa muito bem o skate brasileiro, seja pelos nomes consagrados ou pelos talentos que começam a despontar”, destaca Tatiana Lobo, gerente de Seleções da CBSk, no site da confederação.

Segundo a entidade, para tornar a relação cada vez mais profissional, “os skatistas e a entidade acertaram um novo contrato que dá ainda mais senso de unidade ao time formado e que representará o Brasil nas competições. Pelo acordo, atletas e entidade passam a realizar ações conjuntas de marketing e comunicação, como postagens em redes sociais e uso de adesivo no shape”.