Procon fiscalizará o atendimento a autistas em cinemas na Capital

Considerando o atendimento especial à pessoas portadoras de TEA (Transtorno de Espectro Autista), a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul encaminhou um ofício para a direção geral da UCI (United Cinemas Internacional Brasil Ltda) e à Cinemark Brasil S/A., o qual solicita informações sobre as providências tomadas a esse grupo de consumidores.

A interpelação do órgão teve, entre outras motivações – como o mês de abril, voltado à conscientização do autismo –, o objetivo de verificar se os cinemas de Campo Grande vêm dando a devida atenção às especificidades dos portadores do distúrbio.

Em resumo, pessoas com TEA costumam ter hipersensibilidade sensorial (visão, audição, toque, etc.), então as projeções nas telas devem estar adaptadas em cumprimento à legislação estadual.

Caso haja má prestação do serviço oferecido pelas redes de cinema, a população poderá procurar o Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul) para fazer sua denúncia e/ou reclamação.

O órgão será acionado e fará a verificação presencialmente. Se necessário, induzirá as empresas a melhorarem sua relação com os consumidores.