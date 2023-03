Serc/UCDB representa MS e encara a Supercopa Feminina de Futsal

A Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco) tem sua primeira missão na temporada: a 5ª Supercopa Feminina de Futsal. A equipe representa o estado na competição nacional, que acontece em Cascavel (PR). As disputas começam nesta quarta-feira (22) e seguem até domingo (26), no Ginásio Francisco Odilon Reinhardt, o popular Ginásio da Neva.

O torneio reúne as seis principais equipes do país, que se destacaram na última edição da Taça Brasil de Clubes – Divisão Especial, Copa do Brasil e LFF (Liga Feminina de Futsal). O campeão da Supercopa garante vaga para a Copa Libertadores da América 2023, que terá sede no Paraguai, entre os dias 4 e 11 de junho.

Além da Serc/UCDB, Mato Grosso do Sul terá o Douradina Esporte Clube/Operário como representante na Supercopa Feminina. Os demais clubes são: São José Futsal Feminino (SP), Instituto Lince/Taboão da Serra (SP), Associação Leoas da Serra (SC) e Instituto Eliberto Stein/Cascavel (PR).

Comandada pelo técnico Luiz Fernando Borges Daniel, conhecido como Nando, a Serc/UCDB estreia na competição, nesta quinta-feira (22), diante do Stein Cascavel (PR), adversário que enfrentou na final da Taça Brasil no ano passado, em Campo Grande. “Estamos treinando há muito tempo para essa competição. Sabemos que vamos enfrentar equipes de nível internacional e que os resultados podem ser definidos em qualquer detalhe, serão jogos bem equilibrados”, destaca o treinador.

Já pensando na Supercopa e nos demais compromissos da temporada, que inclui participação inédita na LFF, a equipe sul-mato-grossense conta com reforços no plantel. O técnico Nando terá à sua disposição três atletas com rodagem em clubes de ponta do país, com experiência em diversas competições nacionais: a fixa Michaelen Martins (Micha), a fixa/pivô Daniele Quinto (Danny) e a goleira Jennifer Beatriz Barbosa.

“São três atletas de qualidade, que vão agregar ainda mais experiência ao nosso time, possibilitando diversas trocas ao longo da competição, que é de alto nível e exige um elenco reforçado. Acredito que será um bom ano para a gente, vamos fazer a equipe encaixar para buscar as vitórias”, completa Nando, que liderou a Serc/UCDB na campanha do vice-campeonato inédito na elite da Taça Brasil em 2022.

A Serc/UCDB vai com 15 atletas para Cascavel (PR): Ana Moura, Bruna Elisbão (Bruninha), Daniele Quinto (Danny), Danieli Rodrigues, Janaina Fernandes, Jennifer Barbosa, Julia Namie, Laura Pacheco, Luana França, Maysa Rodrigues, Michaelen Martins (Micha), Queila Santos, Thais Fragoso, Thaynara Recaldes e Vanessa Lima. A comissão técnica é formada por Luiz Fernando Borges (técnico), Dayane Sochor e Carlos Alberto Oliveira (auxiliares técnicos).

Formato de disputa

Na primeira fase, as equipes estão divididas em dois grupos, com três componentes cada. O grupo A conta com São José (SP), Taboão (SP) e Dec/Operário (MS). Já o B tem Serc/UCDB (MS), Leoas da Serra (SC) e Stein Cascavel (PR). Conforme o regulamento, os times se enfrentam entre si dentro de seus grupos. Os dois melhores avançam às semifinais, formadas em sistema de cruzamento olímpico (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2º A). A partir das semifinais, em caso de empate no tempo normal, a partida vai para prorrogação. Persistindo o empate no tempo extra, o classificado será definido nos pênaltis.

Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal oficial da CBFS no YouTube (clique aqui para acessar).

Confira a tabela completa de jogos, com os horários já no fuso de Mato Grosso do Sul:

1ª fase – Classificatória

1ª rodada (22/03 – quarta-feira)

16h30 – São José (SP) x Dec/Operário (MS)

18h30 – Stein Cascavel (PR) x Serc/UCDB (MS)

2ª rodada (23/03 – quinta-feira)

16h30 – Dec/Operário (MS) x Taboão (SP)

18h30 – Serc/UCDB (MS) x Leoas da Serra (SC)

3ª rodada (24/03 – sexta-feira)

16h30 – Taboão (SP) x São José (SP)

18h30 – Stein Cascavel (PR) x Leoas da Serra (SC)

2ª fase – Semifinal

Semifinal (25/03 – sábado)

16h30 – 1º classificado grupo “A” x 2º classificado grupo “B”

18h30 – 1º classificado grupo “B” x 2º classificado grupo “A”

3ª fase – Final

Final (26/03 – domingo)

16h – Vencedor semifinal 1 x vencedor semifinal 2

