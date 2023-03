Confraria Sociartista abre primeira exposição de 2023 na Capital

Com sete anos, a Associação dos Artistas Visuais Profissionais de Mato Grosso do Sul abre exposição na Capital

A Confraria Sociartista (Associação dos Artistas Visuais Profissionais de Mato Grosso do Sul) existe há sete anos na Capital e, em 2019, conquistou a tão sonhada sede, espaço cultural onde são realizados eventos que ajudam a dar visibilidade às artes visuais. Hoje, aproximadamente 30 artistas sul-mato-grossenses compõem a associação e estão espalhados pelo Brasil.

Idealizada pelo artista plástico visual e ex-presidente da Confraria, Pedro Guilherme, a associação nasceu da necessidade de Pedro encontrar os amigos, pois, segundo ele, os artistas visuais trabalhavam de forma introspectativa, e não em grupos, como outros segmentos da arte. “Nós nos encontrávamos somente nas exposições, duas ou três vezes por ano e por isso surgiu a ideia da Confraria”.

O idealizador convidou alguns amigos próximos para uma reunião e propôs a criação da associação, que é um grupo de amigos que levam o mesmo modo de vida, neste caso, as artes visuais. Por meio das reuniões, várias ideias foram surgindo entre os artistas, como interferências públicas, ocupação de praças e realização de sarau.

A associação conquistou a tão sonhada sede em um imóvel cedido pela prefeitura municipal, que não era utilizado há mais de dez anos. Após um longo processo de dois anos para a solicitação de uma sede, a Confraria conquistou seu espaço de arte, que foi aprovado por meio de um termo de cessão pública, já renovado em 2019.

O primeiro projeto executado por Pedro Guilherme foi a Operação Piracema, onde foi colocado um cardume dentro de um córrego. “A ideia era fazer as pessoas se libertarem, por isso mostrei como os peixes fazem na piracema, como eles nadam contra a correnteza quando eram soltos”, justifica.

União entre os artistas, participação em editais e festivais e visibilidade no Marco (Museu de Arte Contemporânea) foram algumas das conquistas destacadas por Pedro Guilherme nesses sete anos de associação, com os artistas visuais de Mato Grosso do Sul. “Tudo isso foi fruto da nossa união e organização. Para mim, essas conquistas não têm preço”. Além disso, o artista relembrou um drive-thru das artes, realizado em 2020, durante a pandemia de covid-19. “Colocamos tapumes nas laterais, e incluímos telas e esculturas. Então as pessoas entravam e passeavam dentro de uma galeria de artes”, explica Pedro.

Exposição

Nessa terça-feira (21), começou a primeira exposição do ano na Confraria Sociartista, denominada “De Fora Para Dentro – A Moldura como Princípio do Processo Criativo”. Inédita em Campo Grande, a exposição procura mostrar a criatividade dos artistas a partir da moldura, “geralmente é ao contrário, o artista produz e depois coloca a moldura. Então é uma proposta interessante”, afirma Pedro Guilherme.

O espaço cultural foi preparado pelos artistas que se voluntariaram em limpar, montar as telas e colocar uma nova iluminação. “Está bem bonita e preparada para receber o público”, garante o artista.

Em três décadas de história com a arte, Pedro não se recorda de uma exposição tão criativa como esta ter sido realizada na Capital. “Já fizemos exposições a partir de um tema, como Manoel de Barros, Morada dos Baís, mas esta da moldura resultou em trabalhos únicos e originais”, disse.

Inspirados na arte regional, contemporânea, sacro, imagens folclóricas e outros estilos diversos, cerca de 20 artistas devem expor uma única obra na Confraria Sociartista, durante um mês. “Está todo mundo junto e misturado nesta exposição”, conta o artista Pedro Guilherme. Para o presidente da Confraria Sociartista, Fernando Anghione, a expectativa para a exposição que abre a galeria de eventos é que as artes visuais sejam divulgadas no Estado. “Nosso objetivo é divulgar os artistas visuais e os eventos da Confraria”, afirma.

Fernando ainda destacou um dos eventos que a Confraria realiza, como a feira de artes visuais, que acontecem no primeiro domingo de cada mês e devem iniciar os trabalhos no próximo mês, na sede da associação.

Serviço

A exposição está aberta ao público gratuitamente, durante 30 dias, às terças e quintas feiras, das 14h às 17h e aos sábados, das 8h às 11h. A Confraria Sociartista fica na rua Abias Batista Filho, 269, Portal Itayara.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.