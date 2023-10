Serc/UCDB ganha a primeira na Liga de futsal

A Serc/UCDB conquistou a primeira vitória na LFF (Liga Feminina de Futsal). No domingo (25), em Campo Grande, venceu de virada, por 5 a 3 a equipe Guibon Foods (PR). A partida foi a primeira das representantes de Mato Grosso do Sul depois do falecimento do presidente do clube, João Felix Botesseli. Em uma disputa na qual chegou a perder por 3 a 1, os gols da equipe da casa foram de Júlia Namie, Aninha, um gol contra, Dani e Thaynara.

Com resultado, a Serc vai ao G8, com 5 pontos, um vitória, dois empates e uma derrota. A próxima partida pela LFF está programada para o dia 5 de agosto, novamente em Campo Grande, diante de outra adversária do Paraná, a do Telêmaco Borda, ás 19h. (com site HoraMS)

