Professores se manifestam na ALEMS por direito à liberdade de debate em sala de aula

Professores da REME (Rede Municipal de Educação) se manifestam na manhã desta terça-feira (27) na Assembleia Legislativa em favor do Direito à Liberdade de Cátedra. Além deles, enfermeiros do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) também realizarão fala na assembleia em prol do Piso da Enfermagem.

Conforme a ACP (Sindicato Campo-grandense dos profissionais da educação pública), a Liberdade de Cátedra irá garantir que o espaço da sala de aula, em qualquer nível de escolaridade, seja apto para se debater todo e qualquer assunto de maneira crítica, seguindo a Constituição Federa de 1988, que afirma que o ensino “será ministrado com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas”.

“A ACP entende que na sala de aula a liberdade de pensamento é livre, portanto, não pode ser censurada, seja pelo plano pedagógico ou preconceito por parte de qualquer cidadão do ambiente escolar ou fora dele. Nesse sentido, a ACP está sempre atenta aos constantes ataques por parte de grupos que não sabem e não conhecem a realidade da sala de aula”, informa o sindicato.

Nas redes sociais, o presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, reitera que a educação é apoiada por diversas leis e os profissionais da educação devem oferecer uma educação de qualidade. “A educação pública, além de outros problemas, tem que conviver com permanentes ataques de grupos que não sabem o que é a realidade de uma sala de aula. Nós temos no nosso país tanto a Constituição Federal quanto um conjunto de legislações que regem a nossa educação; e nós, professoras e professores que vivemos dia-a dia defendendo e trabalhando para o melhor da nossa educação pública, precisamos estar sempre em defesa do que é nosso”.

Enfermeiros

Desde a semana passada, enfermeiros do Hospital Regional realizam manifestação em prol da valorização profissional e remuneração adequada da categoria. O ato de hoje foi aprovado pela categoria na última quarta-feira (21), por meio de Assembleia Geral Permanente, visando chamar a atenção da sociedade para o Piso Salarial.

Alexandre Júnior Costa, Presidente do SINTSS-MS (Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Mato Grosso do Sul), destaca a discrepância entre os valores propostos e a importância da categoria: “Estamos falando de valores irrisórios, são R$ 4.750 para o profissional com formação universitária, R$ 3.350 para o pessoal de nível técnico, R$ 2.375 para o pessoal auxiliar de enfermagem. Não é um valor absurdo para o poder público fazer tanta firula” reforçou o dirigente.

“Contamos com o apoio da sociedade, pois a valorização da enfermagem é uma pauta que afeta a todos. A enfermagem esteve presente nos momentos mais difíceis da pandemia, arriscando suas vidas para salvar outras. Agora é o momento de retribuirmos esse sacrifício com reconhecimento e condições dignas de trabalho”, diz a convocação.