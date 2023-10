Sem laudo, o São Gabriel deve mandar seus jogos no Estádio André Borges

O Campeonato Sul-Mato-grossense da Série B, está prestes a começar e alguns times já terão dificuldades para mandar seus jogos em casa. Um desses times é o São Gabriel Esporte Clube. O clube do norte do Estado, não conseguiu regularizar os laudos do Estádio Municipal Doutor Sílvio de Faria Corrêa e terá que realizar seus jogos longe de São Gabriel do Oeste.

“Está tudo pronto para o início do campeonato, mas a nossa única preocupação mesmo é o São Gabriel que não conseguiu a liberação do seu estádio. Eles devem mandar seus jogos em Coxim”, relatou o vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Marco Tavares.

O estádio André Borges, está localizado a 117 quilômetros de São Gabriel do Oeste, está liberado para jogos desde o ano passado, quando o Coxim Esporte Clube utilizou para mandar seus jogos pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O Estadual série B começa no próximo dia 15 de outubro, no estádio Jacques da Luz em Campo Grande. A tabela oficial do campeonato você pode acompanhar neste link.

