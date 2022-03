Seleção Feminina Sub-17 vence a Argentina por 3 a 0 no Sul-Americano

A Seleção Feminina Sub-17 protagonizou uma estreia de luxo no Sul-Americano da categoria. No Estádio Charrúa, em Montevidéu (URU), a Canarinho brilhou em campo e venceu a Argentina por 3 a 0, na quarta-feira (2), pela primeira rodada do Grupo B da competição.

Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), aos 20min do primeiro tempo, a camisa 9 achou ótimo passe para Aline, que finalizou com categoria para o fundo das redes: 1 a 0. No embalo do primeiro, logo veio o segundo.

Aos 27, foi a vez de Jhonson deixar o dela, a atacante saiu em velocidade, deixou a marcação para trás e bateu sem chances de defesa. Sem tirar o pé do acelerador, o Brasil quase anotou o terceiro com Dudinha.

Depois das conversas nos vestiários, o segundo tempo começou com a Canarinho mantendo o ritmo da etapa inicial. E não demorou para ampliar a vantagem. Na marca dos seis minutos, Aline saiu em velocidade pelo lado esquerdo, invadiu a área e bateu colocado: 3 a 0

(Com assessoria)