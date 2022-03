Com exames preventivos e de mama, unidades de saúde preparam programação para o mês da mulher

Voltando a atenção ao público feminino, as unidades básicas de saúde de Campo Grande realizam uma programação especial em comemoração ao mês da mulher. O Dia Internacional da Mulher é 8 de março, mas a partir desta quinta-feira (3), as unidades de saúde realizam exames preventivos, agendamentos médicos com orientações.

Na programação estão previstas palestras sobre temas diversos relacionados à saúde da mulher, além da oferta de serviços, entre outras atividades. Prevenção de câncer de colo de útero e de mama, infecções sexualmente transmissíveis e maternidade são alguns dos temas da programação.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), hoje a USF Alves Pereira promove ação em alusão ao Dia da Mulher com atendimento para coleta de preventivo. O atendimento será de 17h às 22h e o exame é voltado à mulheres entre 25 e 64 anos.

No sábado (05), a USF Itamaracá, na região Bandeira, abre às portas para a comunidade de 8h às 12h para ofertar atendimento médico às mulheres com hipertensão e diabetes e também realizar a coleta de preventivo.

No dia 07, segunda-feira, a USB 26 de Agosto realiza ação com oferta de diversos atendimentos e serviços, como testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), agendamento de mamografia e preventivo, além de palestras educativas, sorteio de brindes e café da manhã. A ação acontece de 7h30 as 11h.

No dia 08, terça-feira, a USF Cohab fará ação, às 17h30, com oferta de exame de preventivo, exame clínico das mamas, agendamento de mamografia, entre outros serviços.

Nos dias 10, 11 e 15 de março, a USF Jardim Marabá irá intensificar as orientações sobre os cuidados com a saúde da mulher e ofertar a coleta de preventivo. As ações acontecem de 7h às 10h30.

Todos os serviços e atividades são gratuitos e abertos aos pacientes, comunidade e público geral.