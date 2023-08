Seleção de MS participa do Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo

Mato Grosso do Sul terá equipe com 12 atletas para a disputa do Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo. O evento acontecerá de 16 a 20 de agosto, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE). A delegação tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

O embarque da equipe ocorre nesta terça-feira (15). A seleção sul-mato-grossense é composta por atletas de Campo Grande, Chapadão do Sul, Rio Brilhante e Sonora, sob comando do técnico e presidente da FTkdMS (Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul), Fábio Costa.

Além da busca por medalhas, a competição conta pontos para o ranking nacional e vaga para o Grand Slam, tradicional evento da modalidade que definirá a seleção brasileira para o ano de 2024. Na capital cearense, os taekwondistas participarão também do Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas, que ocorre simultaneamente ao Supercampeonato.

Organizado pela CBTkd (Confederação Brasileira de Taekwondo), o Supercampeonato terá atletas faixas-pretas nas categorias infantil, cadete, juvenil, sub-21, adulto e máster. Já nas faixas coloridas, as classes são infantil, cadete, juvenil, adulto e máster.

Confira a lista dos atletas que vão representar o estado:

Supercampeonato

Erick Silva Santos: categoria juvenil masculino até 73 kg – Rio Brilhante

Fernando Camelo Paes: categoria juvenil masculino até 68 kg – Campo Grande

Jheferson Glaciel Ribas da Silva: categoria cadete masculino até 1.76 cm – Sonora

Kaiky Gabriel Caetano dos Santos: categoria juvenil masculino até 63 kg – Campo Grande

Kaio Kaleb da Silva de Castro: categoria juvenil masculino até 55 kg – Campo Grande

Lucas Vieira Kanashiro: categoria juvenil masculino até 45 kg – Campo Grande

Luiz Felipe de Almeida Aquino: categoria adulto masculino até 58 kg – Campo Grande

Matheus Gomide de Almeida: categoria cadete masculino até 1.64 cm – Campo Grande

Nicolly Sena Antunes: categoria juvenil feminino até 52 kg – Campo Grande

Thays Henrique de Souza: categoria cadete feminino até 1.68 cm – Chapadão do Sul

Yasmin Santos da Silva: categoria sub-21 feminino até 62 kg – Campo Grande

Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas

Erick Augusto Reis Coelho: categoria master masculino até 80 kg – Campo Grande

Erick Silva Santos: categoria juvenil masculino até 73 kg – Rio Brilhante

Fernando Camelo Paes: categoria juvenil masculino até 73 kg – Campo Grande

Jheferson Glaciel Ribas da Silva: categoria cadete masculino acima 61 kg – Sonora

Nicolly Sena Antunes: categoria juvenil feminino até 55 kg – Campo Grande

As lutas acontecerão das 7 às 19 horas (horário de MS), com transmissão ao vivo pelo canal oficial da CBTkd no YouTube (clique aqui para acessar).

Confira a programação:

17/8: categoria infantil e juvenil (masculino e feminino)

18/8: sub-21 e cadete (masculino e feminino)

19/8: competição categoria adulto e máster (masculino e feminino)

20/8: faixas coloridas (masculino e feminino)

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

