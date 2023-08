São Paulo x Corinthians: confira onde assistir e prováveis escalações

São Paulo e Corinthians entram em campo para o jogo decisivo da semifinal da Copa do Brasil. A partida acontece às 18h30 (horário de MS), no Morumbi. O Timão tem vantagem no duelo por ter vencido por 2 a 1 a partida em Itaquera. O time de Vanderlei Luxemburgo se classifica com um empate. O São Paulo terá que vencer por pelo menos dois gols de diferença para passar direto ou por um gol para levar a definição aos pênaltis.

O Corinthians, invicto há 11 jogos (oito vitórias e três empates), chega embalado sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. No último domingo (13), venceu de virada o Coritiba por 3 a 1 no Brasileirão, enquanto na Copa do Brasil joga por um empate para avançar.

Já o São Paulo, apesar de uma sequência negativa, conseguiu a classificação na Copa Sul Americana e também chega confiante. O clube tenta voltar à uma final de Copa do Brasil, que disputou apenas uma vez, em 2000 – foi derrotado pelo Cruzeiro. Para isso, estará reforçado: Lucas e James Rodríguez, principais contratações da temporada, estão inscritos e podem jogar.

“O São Paulo sabe que é uma partida difícil, vamos jogar nossa vida nessa partida e a entrega tem que ser como é em todos os jogos. O São Paulo é alma com organização, e espero que se repita nos jogos seguintes. Serão jogos importantes para nós, para a história do clube, para a importância que o torcedor dá. Temos que dar nossa vida em campo para que isso se materialize”, afirmou Dorival Júnior.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, do Premiere e pelo serviço de streaming Amazon Prime.

Prováveis escalações

Dorival Júnior deve manter Lucas entre os titulares contra o Corinthians. O meia-atacante entrou em campo duas vezes e demonstrou boas condições físicas. James Rodríguez, que estreou apenas no domingo e jogou 36 minutos, deve começar no banco. Luciano, suspenso, e Caio Paulista, lesionado, são desfalques importantes.

Time provável: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Lucas e Calleri.

Luxa tem praticamente todo o elenco à disposição. Assim, a escalação da equipe dependerá da estratégia de jogo. Contra o Coxa, Fagner, Fábio Santos e Gabriel Moscardo saíram no intervalo, e o Timão melhorou seu nível técnico com Bruno Méndez, Bidu e Wesley. O paraguaio Rojas, que voltou de lesão neste jogo e atuou por 15 minutos, deve seguir como opção no banco.

Time provável: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Fausto Vera), Maycon e Ruan Oliveira, Renato Augusto, Adson e Yuri Alberto

