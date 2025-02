Seleção Brasileira Feminina se prepara para a Copa América e Copa do Mundo de 2027

O ano de 2025 já começa com grandes expectativas para a Seleção Brasileira de futebol feminino. O técnico Arthur Elias divulgou nessa quinta-feira (6) a lista das 30 jogadoras convocadas para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A preparação faz parte dos planos para a Copa América, que será disputada em junho, e para a Copa do Mundo de 2027, que terá o Brasil como país-sede.

As atletas e a comissão técnica se apresentarão no dia 17 de fevereiro e permanecerão concentradas até o dia 26. Durante o período, o foco será na avaliação do elenco, ajustes táticos e aperfeiçoamento técnico, com o objetivo de formar uma equipe ainda mais competitiva para os próximos desafios internacionais.

O grupo conta com jogadoras experientes e novos talentos, combinando força defensiva, criatividade no meio de campo e poder ofensivo. Confira as convocadas:

Goleiras

Lorena (Kansas – EUA)

Natascha (Palmeiras)

Camila (Cruzeiro)

Claudia (Fluminense)

Zagueiras:

Isa Haas (Cruzeiro)

Antônia (Real Madrid – ESP)

Lauren (Atlético de Madrid – ESP)

Kaká (São Paulo)

Tarciane (Lyon – FRA)

Mariza (Corinthians)

Laterais

Fê Palermo (Palmeiras)

Bruninha (Gotham – EUA)

Yasmim (Real Madrid – ESP)

Bia Menezes (São Paulo)

Meio-campistas

Angelina (Orlando Pride – EUA)

Laís Estevam (Palmeiras)

Ary Borges (Racing Louisville – EUA)

Gabi Zanotti (Corinthians)

Ana Vitória (Atlético de Madrid – ESP)

Vic Albuquerque (Corinthians)

Atacantes

Aline Gomes (North Carolina Courage – EUA)

Gio (Atlético de Madrid – ESP)

Marília (Cruzeiro)

Priscila (América – MEX)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Ludmila (Chicago Red Stars – EUA)

Jheniffer (Tigres – MEX)

Gláucia (Flamengo)

Adriana (Al-Qadisiyah – Arábia Saudita)

Kerolin (Manchester City – ING)

Com o Brasil se preparando para sediar a Copa do Mundo de 2027, o planejamento estratégico do técnico Arthur Elias busca consolidar uma base forte e entrosada. A convocação mescla atletas em grande fase no futebol nacional e internacional, garantindo um elenco versátil e equilibrado.

Além da Copa América, a seleção terá outros amistosos e períodos de treinamento ao longo do ano, fundamentais para testar formações e avaliar o desempenho das atletas em diferentes situações de jogo.

