A BR-163 está interditada em alguns trechos nesta sexta-feira (7); confira os locais

A BR-163 está interditada em alguns trechos nesta sexta-feira (7). Isso se dá devido aos trabalhos de manutenção, exigindo cautela redobrada dos motoristas. A CCR MSVia, concessionária responsável pela administração da via, informou que há 14 pontos com desvio e 9 com tráfego no sistema pare e siga, onde a passagem dos veículos será alternada entre os sentidos Norte e Sul.

As áreas em manutenção estarão devidamente sinalizadas com placas e orientações para garantir a segurança tanto dos motoristas quanto das equipes operacionais. Por isso, é fundamental que os condutores reduzam a velocidade e sigam a sinalização de forma rigorosa.

Com as interdições parciais, o fluxo de veículos pode sofrer pequenas retenções, e, em caso de chuva, os serviços de manutenção serão temporariamente suspensos.

Confira os pontos sinalizados:

Sonora – Entre os kms 830 e 822;

Pedro Gomes / Coxim – Entre os kms 779 e 773;

Rio Verde de MT – Entre os kms 711 e 710;

São Gabriel do Oeste – Entre os kms 640 e 638; entre os kms 632 e 631; entre os kms 623 e 622; entre os kms 610 e 607; e no km 605;

Campo Grande – Entre os kms 485 e 484;

Dourados – No km 269; e no km 259

Caarapó – Entre os kms 229 e 227; entre os kms 197 e 194;

Itaquiraí – No km 113;

