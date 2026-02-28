Seleção Brasileira Feminina estreia 2026 com goleada por 5 a 2 sobre a Costa Rica

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol iniciou sua temporada de 2026 com uma vitória expressiva nesta sexta-feira (27): 5 a 2 sobre a Costa Rica, em amistoso disputado no Estádio Alejandro Morera Soto, na cidade de Alajuela.
O Brasil largou na frente com autoridade, construindo 3 a 0 ainda no primeiro tempo, reagindo à pressão das donas da casa no segundo tempo e confirmando o resultado nos minutos finais da partida.
A seleção canarinho não demorou a abrir o placar: aos 10 minutos, Kerolin inaugurou o marcador com um chute por cobertura após belo passe em profundidade. Pouco depois, Jheniffer ampliou. Tainá Maranhão fez o terceiro aos 27 minutos da etapa inicial, marcando seu primeiro gol pela equipe principal.
Na segunda etapa, a reação da Costa Rica veio com dois gols de Priscila Chinchilla, aproveitando falhas defensivas brasileiras e aproximando as donas da casa no placar. Contudo, aos 33 minutos, Tainá Maranhão sofreu pênalti e Adriana converteu com precisão no ângulo, recolocando o Brasil à frente. Nos acréscimos, Jheniffer completou a goleada, decretando o 5 a 2 definitivo.
O técnico Arthur Elias montou uma equipe ofensiva, com apenas uma meio-campista de origem e cinco atacantes no início da partida. O time titular contou com Kerolin, Bia Zaneratto, Tainá Maranhão, Jaqueline e Jheniffer no setor ofensivo, enquanto Duda Sampaio atuou pelo meio. A jovem Thaís Lima, de apenas 17 anos, estreou como goleira na partida.
Próximos Compromissos
Após a estreia vitoriosa, a seleção feminina segue sua série de amistosos internacionais. O próximo duelo será na próxima quarta-feira (4), às 18h (horário de Brasília), contra a Seleção Venezuelana Feminina de Futebol em Toluca. Três dias depois, encara a Seleção Mexicana Feminina de Futebol, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, também no México.
A atuação sólida e o poder ofensivo apresentados em Alajuela reforçam expectativas positivas para o início do ciclo de 2026 da Seleção Brasileira Feminina.
