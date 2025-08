Seleção brasileira conquista mais um título da Copa América Feminina

Eneacampeão! O Brasil fez jogo emocionante, venceu a Colômbia nos pênaltis (5 a 4), neste sábado (2), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, e foi campeão da Copa América Feminina. No tempo regular e prorrogação, a partida ficou empatada por 4 a 4.

A Seleção saiu atrás no placar e viu a adversária crescer na partida. A Amarelinha demorou, mas se recuperou, espantou a má sorte e confirmou o favoritismo. Os gols colombianos foram marcados por Linda Caicedo, Tarciane (contra), Mayra Ramírez e Leicy Santos. O lado verde e amarelo fez com Angelina, Amanda e Marta (duas vezes!).

A Seleção conquistou o nono título e segue soberano no ranking de campeões do torneio. Em 10 edições, só ficou com o vice em uma oportunidade, quando perdeu para a Argentina em 2006.

