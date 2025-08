Escola de Dança da UFMS irá abrir inscrições para novas turmas; saiba mais

A Escola de Dança da UFMS abre as inscrições para o segundo semestre de 2025 nesta segunda-feira (4). O projeto de extensão oferecerá 18 turmas em diversas modalidades, como dança contemporânea, dança do ventre, danças brasileiras, balé, jazz e K-pop, com aulas para crianças a partir de cinco anos, jovens e adultos. Os interessados devem se inscrever entre os dias 4 e 17 de agosto, por meio da página oficial da Escola de Dança.

As aulas serão coletivas e ocorrerão na Cidade Universitária, em Campo Grande, nos espaços da Academia Escola da UFMS e no auditório Prof. Luís Felipe de Oliveira, no setor 3. A taxa de inscrição é única: R$ 250 por todo o semestre, com pagamento via GRU (Guia de Recolhimento da União), gerada no momento da matrícula. Os horários e dias de cada turma estão disponíveis no edital publicado no site do projeto.

A coordenadora e coreógrafa Mariana Cavalcante destaca que a Escola tem como diferencial a oferta de aulas com uma equipe qualificada por um valor acessível. Segundo ela, a dança promove benefícios físicos, mentais e sociais para todas as idades. “Para as crianças, desenvolve coordenação, equilíbrio e consciência corporal. Para os adultos, contribui para a saúde cardiovascular, flexibilidade e redução do estresse e da ansiedade. Além disso, é uma forma de expressão e socialização”, explica.

A oferta das modalidades conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação, que cederá uma professora para ministrar as aulas de balé e jazz neste semestre. No primeiro semestre de 2025, cerca de 150 pessoas participaram das atividades da Escola de Dança.

Para a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte da UFMS, Lia Brambilla, a Escola de Dança incentiva a inclusão e a valorização da diversidade cultural. “Contribui para a formação cidadã e fortalece os laços entre universidade e comunidade. Para os envolvidos no projeto, professores, técnicos e estudantes, é um espaço de prática, pesquisa e formação artística que extrapola os limites da sala de aula”, afirma.