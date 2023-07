São Paulo x Palmeiras: confira onde assistir e prováveis escalações

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 18h30 (horário de MS), no Morumbi, pelo jogo de ida das quarta de final da Copa do Brasil. A volta está marcada para a quinta-feira (13), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque. O clássico ficou marcado pelo equilíbrio e disputa nos últimos confrontos.

As duas equipes voltam a se enfrentar menos de um mês após o último clássico, válido pelo Brasileirão. O Palmeiras venceu o Choque-Rei por 2 a 0 em pleno Morumbi, com gols de Gabriel Menino e Endrick.

O Palmeiras entra em campo envolto em uma intensa disputa nos bastidores com a CBF, que foi desencadeada por uma entrevista do auxiliar João Martins, na qual ele criticou a arbitragem e o “sistema” após o empate contra o Athletico-PR no último fim de semana, pela competição nacional.

Onde assistir

A partida terá transmissão apenas no serviço de streaming, pelo Prime Vídeo.

Prováveis escalações

O atacante Calleri é a grande ausência do São Paulo para o clássico desta quarta-feira. Juan é o principal cotado para a posição, mas Dorival Júnior pode optar também por Wellington Rato ou até Marcos Paulo no ataque. Neste cenário, Luciano atua na referência do sistema ofensivo, na função de centroavante. Sem Beraldo, Alan Franco deve ter sequência no setor defensivo.

Time provável: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabi Neves, Wellington Rato (Rodriguinho) e Rodrigo Nestor; Luciano e Juan.

Já pelo lado do Verdão, Abel Ferreira está fora do jogo pois cumpre suspensão pela expulsão na partida contra o Fortaleza pelas oitavas de final, o Palmeiras será comandado mais uma vez pelo auxiliar João Martins.

Para a partida desta noite, o Palmeiras não poderá contar com o atacante Artur, que já defendeu o Bragantino na atual edição do torneio. Luís Guilherme é uma opção para ocupar a vaga no setor.

O volante Zé Rafael, com um estiramento no joelho direito, segue fora. Richard Ríos, titular nos últimos dois jogos, disputa posição no setor com Luan. O zagueiro pode ser improvisado na posição, e Murilo retornar ao posto de titular ao lado de Gustavo Gómez. Time provável: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo); Richard Ríos (Luan); Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Luís Guilherme (Breno Lopes) e Endrick (Rony).