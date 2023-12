São Paulo x LDU: confira onde assistir e prováveis escalações

São Paulo e LDU entram em campo nesta quinta-feira (31), às 18h (horário de MS), no Morumbi. A partida é decisiva é o jogo de volta das quartas da Copa Sul-americana, no primeiro confronto a equipe equatoriana saiu vencedora pelo placar de 2 a 1, isto é, precisa de um empate para se classificar.

O São Paulo tem que ganhar a partida desta quinta por dois gols de diferença. Se vencer por um gol, a definição do semifinalista será nos pênaltis.

O clube busca mais uma virada em competição de mata-mata. Foi assim contra o San Lorenzo, nas oitavas da Sul-Americana, e o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil. Nos dois casos, perdeu por um gol na ida e venceu por 2 a 0 no Morumbi, exatamente o que precisa contra a LDU.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV fechada pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Prováveis escalações

Decisivo no jogo de ida, ao dar assistência para Lucas fazer o gol do São Paulo, o atacante Luciano, que foi banco em Quito, deve voltar ao time nesta quinta. Beraldo, que se machucou na partida de ida, continua sob cuidados médicos e é duvida. Alan Franco é o favorito para formar dupla com Arboleda.

Time provável: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor e Luciano; Lucas Moura e Calleri

De olho no jogo desta quinta, a LDU entrou em campo com um time misto contra o Gualaceo e venceu por 3 a 1, na liderança do Campeonato Equatoriano. O lateral José Quintero se machucou, mas deve ser desfalque, embora tenha viajado para o Brasil.

Time provável: Alexander Domínguez; Mina, Rodríguez, Adé e Quiñónez; Piovi, Mauricio Martínez e Zambrano; Ibarra, Jhojan Julio e Guerrero

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram