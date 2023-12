Grupo de Kpop Twice anuncia show no Brasil

O grupo de Kpop Twice anunciou um show em fevereiro de 2024 em São Paulo. A novidade foi divulgada ao público por meio do perfil oficial da Livenation, empresa responsável por trazer as artistas ao Brasil, e por meio da rede social X, antigo Twitter, do grupo.

O show está previsto para o dia 06 de fevereiro de 2024, no Allianz Parque. E a venda de ingressos começa na próxima semana.

O grupo sul-coreano Twice foi formado em 2015 e tem nove integrantes. As artistas têm como hits de sucesso as músicas “Cheer Up”, “TT”, “What is love?” e “SET ME FREE”. O grupo vem ao Brasil com a sua quinta turnê mundial, a “Ready To Be”, nome de seu último álbum de estúdio.

Confira abaixo a data das vendas:

Pré-vendas exclusiva para clientes Santander: 04/09 (segunda-feira) e 05/09 (terça-feira), a partir das 10h (horário de Brasília) pelo site oficial de vendas da Ticketmaster Br.

Venda público em geral: 06/09 (quarta-feira), a partir das 10h (horário oficial de Brasília) por meio do site oficial da Ticketmaster Br.