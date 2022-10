São Paulo vence Coritiba e cola no G4

O São Paulo venceu o Coritiba por 3 a 1, na noite de ontem, no Morumbi. Com o resultado, o Tricolor ficou próximo do g8 e aumentou as chances de uma vaga na Libertadores.

🎥 Bom dia, torcida tricolor! Confira os gols da vitória diante do Coritiba!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/oDOF8vHYmP — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 21, 2022

Calleri marcou duas vezes e Luciano completou. Pelo lado do Coritiba Matheus Cadorini foi quem descontou. Agora com 44 pontos, a equipe paulista está na décima posição, apenas um ponto atrás do América-MG, oitavo colocado. A presença no grupo pode garantir vaga na próxima Libertadores. O Coritiba, por sua vez, segue flertando com a zona de rebaixamento, já que está estagnado nos 34 pontos.

Como foi São Paulo x Coritiba

Logo de cara o São Paulo abriu o placar. Após Nestor carregar a bola, o meia chutou, a bola desviou no Calleri e entrou, pegando desprevenido os defensores. O Coritiba respondeu pouco depois com Boschilia, que soltou a bomba da entrada da área, mandando rente à trave.

Durante boa parte do primeiro tempo o jogo passou a ficar morno. O São Paulo dominava as ações do jogo e trazia perigo ao gol adversário. Entretanto, o time perdia um caminhão de chances e frustrava a necessidade de matar logo a partida. No final da primeira etapa, o Tricolor colocou uma certa pressão, mas o segundo gol não saiu.

Luciano ainda chegou a balançar as redes ao receber nas costas da marcação, driblar o goleiro, bater na trave, mas ver a bola rebater na perna do zagueiro e entrar. O gol, porém, foi anulado por posição irregular do atacante são-paulino.

Na segunda etapa, o Coritiba voltou melhor e chegou a assustar. Aos 2 minutos Adrian Martinez completou de cabeça o cruzamento pela esquerda, obrigando Felipe Alves a fazer boa defesa. Entretanto, o São Paulo retomou o controle rapidamente. Após cobrança de lateral de Reinaldo e bate-rebate dentro da área, Léo bateu firme, obrigando Gabriel a fazer grande defesa. No rebote, Luciano cabeceou na trave.

Já aos 18 minutos Patrick fez um lindo drible, passou pela marcação e cruzou na cabeça de Calleri, que não desperdiçou. 2 a 0 São Paulo. Com a vitória encaminhada, o Tricolor ficou ainda mais solto em campo e não demorou para chegar ao terceiro gol. Welington arrancou pela esquerda, deixando a marcação para trás e cruzou rasteiro no segundo pau para Luciano, que, enfim, marcou um gol legal ao dominar e tocar na saída do goleiro.

O Coritiba ainda diminuiu o placar aos 44 minutos. Em cobrança de falta pela esquerda, Matheus Cadorini subiu mais alto que a defesa são-paulina e cabeceou no cantinho, sem chances para Felipe Alves.

