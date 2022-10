Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Prepare-se para um dia de muito trabalho, ariana. A Lua na Casa 6 incentivará você a investir toda sua energia para cumprir seus compromissos. Você vai contar com disposição e disciplina em dobro para dar conta das tarefas. Pode até aproveitar o estímulo para concluir atividades chatas e difíceis que ficaram pendentes. No fim do dia, a sensação de missão cumprida será deliciosa e você vai sentir que todo esforço terá valido a pena. Mais ainda se rolar uma recompensa para o bolso. No amor, pessoas conhecidas terão mais chance de se aproximar. Na união, controle o ciúme e apoie o par.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os astros enviam boas vibrações para esta sexta-feira e você vai sentir que tudo ficará mais leve e prazeroso. Será mais fácil controlar suas reações, sua impaciência e teimosia, o que deve facilitar muito a relação com as pessoas em geral. No trabalho, você vai contar com muita criatividade. Também vai esbanjar carisma e pode contar com a sorte em tudo que fizer. A Lua na Casa 5 também acentua seu charme e garante boas oportunidades de conquista no amor. Tudo indica que você só ficará sozinha se quiser. Na união, fase repleta de carinho e sedução. Que tal um passeio bem romântico com seu bem?

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Seu trabalho vai fluir melhor se você puder ficar mais quieta no seu canto e se puder priorizar as atividades que você já tem bastante experiência para executar. O astral também favorece quem trabalha em casa ou em sociedade com parentes. Bom momento para colocar em prática um projeto antigo que você guarda há anos na gaveta. Compartilhe com seus chefes. À noite, você pode preferir um programa em família a um passeio com amigos. A vida a dois pede mais privacidade. Aposte num programa caseiro e curta muito o seu ninho de amor.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua na Casa da 3 aumenta a sua habilidade de comunicação e indica que você terá uma facilidade maior para conversar, negociar, pechinchar e fazer negócios. Se usar isso a favor do trabalho, você pode ter resultados incríveis, principalmente no comércio ou em atividades que exijam acordos ou divulgação. Sucesso em dobro para jornalistas, operadores de telemarketing e professores. Trabalhe em equipe e troque ideias com os colegas. Assim, será muito mais fácil cumprir as metas em comum. Papos e encontros com amigos devem animar a sua noite. A dois, diálogo e companheirismo não vão faltar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será enorme e incentivará você a se dedicar ainda mais à carreira. Você não vai se contentar com menos do que o sucesso e fará tudo que estiver ao seu alcance para conquistar o que deseja. A Lua favorece as finanças e indica que você pode ter boas oportunidades de aumentar seus ganhos, principalmente se tiver chance de conquistar uma promoção no emprego. No amor, você saberá bem o que quer e vai escolher a dedo seus pretendentes. Quem já encontrou seu par deve valorizar a segurança da relação. Lutem juntos para transformar planos em realidade.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Seu signo dá exemplo quando o assunto é trabalho e a Lua em Virgem dará estímulos extras para você se dedicar ao que faz hoje. Você vai mostrar toda sua disciplina e organização no emprego e não deixará nenhuma tarefa para trás. À noite, pode se entusiasmar em fazer um novo curso ou fazer contato com gente de outra cidade que tenha algo a ensinar. Boa sintonia com alguém que tem valores, religião ou interesses parecidos com os seus. Valorize as afinidades na hora de escolher seu alvo na paquera. No romance, a boa sintonia também deve prevalecer, vai se entender muito bem com o par.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Cautela e discrição são as palavras de ordem dos astros para você hoje, libriana. A Lua na Casa 12 alerta que é melhor não confiar demais nas pessoas. Evite comentar seus planos e guarde suas boas ideias a sete chaves, pois se contar a alguém pode até ser passada para trás. Prefira agir na surdina, mexendo seus pauzinhos sozinha e sem alarde. Os astros podem ajudá-la a encontrar soluções para um problema e virar um jogo a seu favor. Confie em seus instintos. No romance, bom momento para compartilhar seus sonhos e ousar mais na intimidade.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua ocupa a Casa das Associações e indica que você deve trabalhar em equipe para chegar mais rápido aos seus objetivos. O astro deve ajudar você a encontrar aliados e apoiadores para os seus projetos. Você poderá contar com amigos e colegas para colocar alguns de seus planos em prática, para cumprir metas e encontrar soluções criativas e inovadoras para as tarefas. Boa sintonia com alguém da turma pode transformar uma amizade em romance e o céu dará todo apoio para essa relação. Se você já achou a sua cara-metade, a fase será de muita união e companheirismo. Não dê espaço para brigas.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Ambiciosa e focada em alcançar seus objetivos, você fará tudo que estiver ao seu alcance para se destacar no emprego. A Lua no topo do seu Horóscopo indica uma fase de boas oportunidades e você pode, inclusive, conquistar uma promoção. Ou pode assumir novos desafios e responsabilidades na carreira. Também vai se preocupar mais com a aparência e terá muito prazer em se cuidar. Nos assuntos do coração, você será bem exigente. Pode se interessar por uma pessoa influente no seu ambiente de trabalho ou por alguém muito disputado no seu círculo social. A dois, lutem juntos pelos objetivos do casal.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua na Casa 9 estimula você a buscar o seu progresso, seja no campo pessoal ou profissional. No emprego, você vai mostrar mais interesse pelas tarefas e uma vontade enorme de aprender coisas novas. Bom momento para retomar os estudos ou para buscar conselhos e orientações de pessoas experientes e sábias na sua área de atuação. Você deve investir, também, na sua espiritualidade. Na paquera, pode se interessar por alguém de outra cidade ou de outro país. Namoro a distância recebe bons estímulos. Quem já vive uma relação estável vai sentir ainda mais sintonia com o par. Romantismo total.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua na Casa das Transformações envia bons estímulos para você mudar o que incomoda. Você terá muita energia e determinação para encarar os desafios e virar o jogo a seu favor. Pode investir em um novo cargo, novo emprego ou, ao contrário, batalhar por mais estabilidade no serviço atual. À noite, você pode ter uma boa oportunidade de se acertar com alguém da família. Busque a reconciliação e deixe os ressentimentos para trás. A Lua também acentua sua sensualidade e indica uma fase promissora na paquera. No romance, é a intimidade que ganhará reforço e o clima deve ferver entre quatro paredes.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A união faz a força e a Lua avisa que você deve se unir aos colegas no trabalho para ter um dia mais produtivo e eficiente. Procure somar forças com quem confia para agilizar as tarefas e chegar mais rápido às metas em comum. É um bom dia, também, para iniciar uma sociedade com alguém de confiança. Divida bem as tarefas e combine bem os direitos e deveres de cada um. Na paixão, você vai sonhar com um amor verdadeiro e duradouro. É bem provável que não se interesse por aventuras e romances passageiros. Deixe claro o que quer. A união recebe bons estímulos. Vai dialogar e se entender bem com o par.

