São Paulo supera Flamengo e se consagra o grande campeão da Copa do Brasil

A espera do torcedor são paulino acabou e o São Paulo é o grande campeão da Copa do Brasil 2023. Após um empate por 1 a 1, na tarde de ontem (24), contra o Flamengo, o Tricolor conquistou o campeonato devido ao placar agregado, já que venceu a partida anterior por 1 a 0. Uma tarde histórica no Morumbi.

A Copa do Brasil era o último título que faltava na vasta galeria são-paulina. O time tinha batido na trave em 2000, quando perdeu a final para o Cruzeiro. Além disso, o time não conquistava um título nacional desde 2008, quando venceu o Brasileirão.

Com uma campanha histórica, eliminando seus grandes rivais Palmeiras, Corinthians e o clube mais rico do país, o Flamengo, o São Paulo consagra alguns grandes nomes que participaram diretamente da conquista, como Lucas Moura, Calleri, Luciano e Rodrigo Nestor.

A vitória na final rendeu ao São Paulo a premiação de R$ 70 milhões, apenas por levar a melhor no confronto decisivo. O Fla, por outro lado, ganhou R$ 30 milhões, além do que faturou nas fases anteriores.

Como foi a partida

A partida foi bem diferente do que se apresentou no jogo de ida, no Maracanã. O Flamengo jogou melhor que o São Paulo e teve chances de fazer gols, entretanto parou em mais uma tarde inspirada do goleiro Rafael.

O Flamengo abriu o placar com Bruno Henrique, mas Rodrigo Nestor empatou ainda nos acréscimos do primeiro tempo, amenizando a pressão que o rubro-negro trouxe após largar na frente. Logo nos primeiros segundos de jogo, após cabeçada de Gerson no meio-campo, Pedro carregou a bola pelo lado direito, perto da pequena área, porém o goleiro são paulino fez boa defesa após chute.

Já aos 18 minutos Gerson fingiu que ia chutar, driblou o zagueiro e, livre da marcação, bateu cruzado, mas Rafael fez uma defesa providencial para evitar o primeiro gol do Flamengo.

São Paulo reage

O São Paulo respondeu pouco depois, aos 23, quando Calleri recebeu cruzamento da esquerda e não cabeceou por questão de centímetros. Mais tarde, foi a vez de Wellington Rato receber na direita, ajeitar para o meio e bater cruzado, mandando rente ao travessão. No lance seguinte, quase um golaço de Lucas Moura, que completou de bicicleta a bola alçada na área, no cantinho, assustando Rossi.

Sem conseguir converter suas oportunidades, o São Paulo acabou castigado aos 44 minutos. Pedro recebeu livre no meio e abriu para Pulgar, que invadiu a área batendo cruzado. Rafael conseguiu tocar na bola, que bateu na trave e rebateu em Bruno Henrique, morrendo no fundo das redes.

O gol do Flamengo esfriou o Morumbi, mas o time do São Paulo se manteve inabalável e já nos acréscimos do primeiro tempo conseguiu o empate com Rodrigo Nestor, que aproveitou a sobra do cruzamento na área para bater cruzado, de primeira, de fora da área, marcando um golaço para deixar tudo igual no placar.

Segundo tempo

O Flamengo começou o segundo tempo mais agressivo e quase conseguiu retomar a frente no placar logo aos nove minutos, quando Gerson recebeu na entrada da área, ajeitou e soltou a bomba, mas a bola desviou na defesa são-paulina e foi para escanteio.

Passados os primeiros minutos, o desgaste dos jogadores começou a falar mais alto. Nos minutos derradeiros da finalíssima, já com outras modificações em ambos os times, o Flamengo se jogou com tudo para o ataque na esperança de ao menos levar a decisão para os pênaltis.

O São Paulo, por sua vez, se manteve firme na marcação e não deu espaços para o rival aproveitar, precisando apenas administrar o resultado para garantir o tão sonhado título da Copa do Brasil. Antes do apito final, Luciano ainda teve a chance de ouro para matar a partida, mas chutou para fora. Assim, coube aos comandados de Dorival Júnior se sagrarem campeões com o empate no Morumbi. Final de jogo São paulo 1 x 1 Flamengo.

