Semana começa com onda de calor e temperaturas ficam acima dos 43°C

A onda de calor segue atingindo Mato Grosso do Sul e esta segunda-feira (25) será de tempo firme com sol e variação de nebulosidade, porém não estão descartadas as pancadas de chuva em algumas regiões do Estado. As máximas devem ficar acima dos 43°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) isso ocorre devido à atuação de um bloqueio atmosférico que favorece altas temperaturas.

As temperaturas podem atingir até 43°C, segundo a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec, órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Além do tempo quente, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 20%. Por isso é recomendável beber bastante líquido, umidificar ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais secos e quentes do dia.

As temperaturas mínimas devem ocorrer entre 25°C e 27°C e máximas de 41°C, nas regiões Sul e Leste do estado. Para as regiões Norte, Pantaneira, Bolsão e Sudoeste podem ser registradas mínimas 26°C e 29°C, e máximas de até 43°C. Em Campo Grande, mínimas entre 25°C e 26°C, com máximas até 38°C.

Já os ventos atuarão do quadrante norte, com valores entre 40 km/h e 60 km/hora, podendo ocorrer, pontualmente, rajadas de vento acima de 60 km/h.

A partir de quarta-feira (27), o avanço de uma frente oceânica pode favorecer a queda de temperaturas, com mínimas entre 13°C e 16°C, na região Sul e Leste do estado, com possibilidade de chuvas, tempestades e rajadas de vento no estado.

